Meteo: lunedì poche piogge, poi attenzione al forte maltempo. Le previsioni dal 19 ottobre

Nella mattinata di lunedì 19 ottobre la perturbazione numero 4 del mese porterà le ultime piogge al Nord-Ovest, prima di abbandonare definitivamente l’Italia e concedere una tregua che si preannuncia molto breve. Tra martedì e mercoledì dovremo infatti fare i conti con una perturbazione più intensa, la numero 5 di ottobre, che porterà forte maltempo: sono previste precipitazioni insistenti, con temporali intensi e possibili nubifragi, che potranno provocare criticità e disagi. I quantitativi di pioggia si preannunciano notevoli soprattutto al Centro-Nord, con accumuli totali anche superiori a 100 mm e localmente fino a 200 mm.

Per quanto riguarda la dinamica, il passaggio sarà rapido, e interesserà gran parte del Centro-Nord, le regioni tirreniche e la Sardegna tra martedì e la successiva notte, per poi riguardare nel corso di mercoledì Nord-Est, Centro-Sud e Sicilia.

Le previsioni meteo per luendì 19 ottobre

Al mattino cielo nuvoloso o coperto al Nord-Ovest, con deboli piogge e isolati rovesci. Sereno o poco nuvoloso altrove, ma con più nubi in Toscana, nei settori ionici e in Sardegna. Nel pomeriggio cessano quasi del tutto le piogge al Nord-Ovest e si attenua la nuvolosità; situazione invariata nel resto del Paese, a parte qualche pioggia nel Cagliaritano. In serata nuvole di nuovo in aumento in gran parte del Nord, tranne in Emilia Romagna.

Temperature massime in temporaneo rialzo al Nord, in Toscana e Sardegna. Venti moderati o forti di Scirocco su Isole e mari di ponente, che risultano mossi o molto mossi.

Martedì 20 ottobre attenzione al forte maltempo

Nuovo rapido peggioramento a iniziare dalle regioni di Nord-Ovest con piogge e temporali in estensione tra pomeriggio e sera a Sardegna, regioni centrali tirreniche, Umbria, Emilia e Nord-Est. I rovesci e i temporali potranno essere di forte intensità e insistenti, con rischio di nubifragi, soprattutto in Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna e alta pianura Padana. Resistono parziali schiarite nel resto del Paese.

Temperature in calo nelle aree investite dal peggioramento; lievi rialzi al Sud e adriatiche. Ventoso quasi ovunque per venti di Scirocco; possibili raffiche durante i temporali. Mari molto mossi o agitati.