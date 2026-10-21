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Maltempo, Liguria e Piemonte colpiti da forti piogge: allagamenti nel Savonese

Liguria e Piemonte colpite dall'ondata di maltempo: piogge torrenziali con allagamenti e criticità. Resta alta l'allerta.
Clima21 Ottobre 2026 - ore 11:13 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una violenta ondata di maltempo sta interessando gran parte dell'Italia con diverse regioni in allerta meteo. Tra queste Liguria e Piemonte dove si sono registrate piogge torrenziali con allagamenti, danni e criticità.

Maltempo in Liguria: allagamenti a Savona

La Liguria è stata colpita nelle ultime ore da una fortissima ondata di piogge e temporali complice il transito della perturbazione n.5 di ottobre. Maltempo diffuso in tutta la regioni dove si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e violenti con conseguenti allagamenti e criticità. In diverse zone è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco chiamati a fronteggiare situazioni diverse causate proprio dal forte maltempo.

Tra le città più colpite c'è Savona, in Liguria.

A Savona una donna di 67 anni è stata colpita dal ramo di un albero; la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sempre a Savona diverse persone con disabilità sono rimaste bloccate in casa, impossibilitati ad uscire.

Da segnalare poi l'allagamento del sottopasso di via Giacchero, ma anche in via Grassi. Ad Albenga, invece, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per due furgoni. La situazione resta ancora molto critica considerando che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per tutta la giornata di oggi - mercoledì 21 ottobre 2026 - un bollettino di allerta meteo arancione per rischio piogge e rischio idrogeologico.

Maltempo in Piemonte: piogge e temporali con accumuli fino a 70 mm a Savona

Anche il Piemonte ha dovuto fare i conti un forte maltempo accompagnato da piogge torrenziali e temporali preannunciati dalla Protezione Civile con tanto di allerta meteo arancione e gialla per temporali e criticità.

Tra le provincie più colpite dalle piogge ci sono le province di Asti, Alessandria e Cuneo, ma l'allerta è alta anche su Alto Tanaro, Verbano e Biellese e pianura settentrionale dove le piogge battenti hanno causato allagamenti e danni.

Nella giornata di oggi - mercoledì 21 ottobre 2026 - sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti su tutto il Piemonte con piogge in intensificazione nelle zone del Cuneese, Astigiano e Alessandrino e successivamente su Torinese, Vercellese, Novarese, Biellese.

È tornata anche la neve che ha richiesto la chiusura del valico sul Colle dell'Agnello per problemi di transito e circolazione. Intanto l'Arpa in Piemonte ha comunicato che le piogge delle ultime ore hanno fatto registrare accumuli fino a 70 mm sulle stazioni del Savonese di confine e 40 mm sul basso Alessandrino a Ponzone.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 21 Ottobre ore 16:02

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