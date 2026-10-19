Maltempo in Liguria, piogge intense su Genova con quasi 200 mm: cedimento di un muraglione, strade allagate e alberi abbattuti

Una nuova fase di forte maltempo ha colpito la Liguria, con particolare intensità su Genova e sul settore di Levante. Piogge persistenti e temporali hanno interessato il territorio per diverse ore, provocando allagamenti, caduta di alberi e il cedimento di un muraglione.

A Genova, in alcune zone, gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto valori molto elevati: a Nervi sono stati segnalati circa 191 millimetri di pioggia, mentre quantità importanti sono state registrate anche a Quarto e nelle aree collinari della città.

Maltempo a Genova, quasi 200 millimetri di pioggia

La fase più intensa si è sviluppata nel corso del pomeriggio di domenica 18 ottobre. Una struttura temporalesca a lenta evoluzione è rimasta per diverse ore tra Genova e il promontorio di Portofino, scaricando grandi quantità di pioggia su porzioni relativamente ristrette di territorio.

Il carattere quasi stazionario delle precipitazioni ha favorito accumuli particolarmente importanti. A Premanico, nell'entroterra genovese, sono stati rilevati 110 millimetri in sei ore, mentre altre stazioni dell'area urbana hanno registrato quantitativi ancora maggiori.

Cede un muraglione in corso Europa

Tra gli episodi più significativi si segnala il cedimento di un muraglione in corso Europa, nella zona di Quinto. Il muro di una proprietà privata ha ceduto sotto il peso dell'acqua e del terreno, trascinando alcuni cavi e lasciando anche un albero in posizione pericolante.

Lo smottamento ha provocato inoltre una fuga di gas, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici per mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non risultano persone coinvolte nel cedimento.

Dopo 12 ore di lavoro, nella notte i #vigilidelfuoco di #Genova hanno concluso l’intervento in corso Europa per il crollo di un muro di contenimento tra 2 edifici: esclusa la presenza di persone coinvolte, le squadre sono state impegnate con gli escavatori per rimuovere fango e… pic.twitter.com/QAgefyw7G6 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 19, 2026

Strade allagate a Quarto e nel Levante genovese

Le piogge hanno creato diversi problemi anche alla circolazione. Allagamenti sono stati segnalati tra via Carrara e via Turr, a Quarto, mentre altre criticità hanno interessato la zona del Levante cittadino. Polizia locale e Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare le carreggiate e mettere in sicurezza le aree maggiormente interessate dall'acqua.

Alberi abbattuti e numerosi interventi

Il terreno saturo d'acqua e le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato anche la caduta di alcuni alberi. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate tra Genova e le località limitrofe per interventi legati ad allagamenti, smottamenti e vegetazione caduta sulla sede stradale.

Frana rimossa durante la notte

Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite anche nelle ore notturne. In corso Europa i Vigili del Fuoco, con mezzi per il movimento terra, hanno realizzato un passaggio verso le abitazioni rimaste temporaneamente isolate dopo il cedimento.

Fango e detriti sono stati rimossi e sono stati posizionati blocchi di contenimento per proteggere l'area. Le principali operazioni si sono concluse poco prima delle quattro del mattino di lunedì.

Allerta per temporali in Liguria

Durante la giornata di domenica Genova e parte della Liguria centrale erano interessate da allerta arancione per temporali, il livello massimo previsto per questo tipo di fenomeno. Per lunedì 19 ottobre il livello di allerta è sceso, ma la situazione resta sotto osservazione.

ARPAL Liguria indica un temporaneo miglioramento nella seconda parte di lunedì, prima di un nuovo peggioramento atteso per martedì 20 ottobre, quando potrebbero tornare temporali anche forti e persistenti soprattutto sul Centro-Levante della regione.

Maltempo in Liguria, la situazione

Il bilancio dell'ondata di maltempo vede quindi piogge molto intense su Genova, strade allagate, alberi caduti e un importante cedimento in corso Europa, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

L'attenzione resta alta soprattutto perché, dopo la breve tregua prevista nelle prossime ore, una nuova perturbazione potrebbe interessare la Liguria già da martedì.