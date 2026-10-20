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Maltempo, 48 ore critiche per l'Italia: piogge intense e rischio nubifragi tra martedì 20 e mercoledì 21

Forte maltempo sull'Italia, nel mirino di piogge abbondanti e insistenti: attenzione al rischio di nubifragi e situazioni critiche. Le previsioni
Previsione20 Ottobre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Si confermano 48 ore turbolente a causa del transito di un’intensa perturbazione (la numero 5 di ottobre), che ha già raggiunto i settori occidentali del Paese e che sarà responsabile di una fase di forte maltempo con precipitazioni insistenti, forti temporali e possibili nubifragi.

Si raccomanda la massima attenzione per le probabili criticità sul territorio, con possibili danni e disagi, in particolare nei settori liguri e tirrenici, l’alta Pianura Padana, la fascia pedemontana e le Prealpi dove, entro mercoledì, sono attesi accumuli di pioggia anche superiori ai 100 mm e localmente fino a 200 mm.

Nel frattempo si intensificheranno i venti di Scirocco, che ruoteranno progressivamente dai quadranti occidentali, favorendo un generale aumento del moto ondoso, con mari fino a molto mossi o localmente agitati.

Le previsioni meteo per martedì 20 ottobre

Tempo in peggioramento nei settori occidentali con precipitazioni inizialmente isolate al Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, ma via via più diffuse nel corso della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. Isolate piogge possibili anche su ovest Emilia, estremo Nord-Est e settore del basso Ionio. Tempo stabile nelle altre zone, con le schiarite più ampie sul medio-basso Adriatico.

Ulteriore peggioramento alla sera, anche al Nord-Est, Umbria e Lazio; possibili nubifragi su alto Piemonte, Levante ligure e alta Toscana.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, stazionarie o in lieve rialzo altrove, ancora relativamente miti. Venti intensi di Scirocco.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 ottobre

Giornata di maltempo in quasi tutto il Paese, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni particolarmente diffusi e localmente intensi a nord del corso del Po, nel Levante ligure e lungo il versante tirrenico della penisola. Tendenza a un’attenuazione di fenomeni nella seconda parte del giorno, specie verso sera, salvo ancora delle piogge diffuse al Nord-Est.

Temperature massime in calo sul versante tirrenico e in Sardegna, in rialzo sulle regioni adriatiche; punte di 25-27 gradi sul versante adriatico, nel settore ionico e sulle Isole. Ancora ventoso per venti di Libeccio sui mari occidentali, di Scirocco altrove.

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Ultimo aggiornamento Martedì 20 Ottobre ore 11:04

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