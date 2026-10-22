Expedia, le migliori destinazioni del 2027: due mete europee nella top 10, c’è anche l’Italia

Perugia

Dalla California al Giappone, passando per Uruguay, Corea del Sud e Messico. Expedia mette in fila le Destinations of the Year 2027, la classifica delle dieci mete che stanno registrando la crescita maggiore nell'interesse dei viaggiatori. E tra le destinazioni da tenere d'occhio per il prossimo anno c'è anche l'Italia.

Nella top 10 compaiono soltanto due destinazioni europee: Perugia, in Italia, e Chichester, nel Regno Unito. Il capoluogo umbro conquista la settima posizione grazie a un aumento del 35% delle ricerche rispetto al periodo precedente.

Expedia, le destinazioni di tendenza per il 2027

La classifica fa parte di Unpack '27, il rapporto con cui Expedia analizza le principali tendenze che potrebbero caratterizzare il mondo dei viaggi nel 2027.

Non si tratta di una graduatoria costruita attraverso votazioni o giudizi di esperti: Expedia ha analizzato le ricerche di voli e strutture ricettive effettuate sulla propria piattaforma dal 1° settembre 2025 al 27 luglio 2026, confrontandole con quelle dello stesso periodo dell'anno precedente.

La classifica misura quindi soprattutto quali destinazioni stanno crescendo più rapidamente nell'interesse dei viaggiatori.

Perugia nella top 10 mondiale di Expedia

La sorpresa italiana è Perugia, che conquista il settimo posto mondiale con un aumento delle ricerche del 35%. Il capoluogo dell'Umbria viene valorizzato per il suo patrimonio storico e artistico, le strade medievali del centro, la gastronomia e gli appuntamenti culturali che richiamano visitatori durante tutto l'anno.

Perugia ha inoltre ottenuto lo Smart Travel Health Check di Expedia, riconoscimento destinato alle località che, secondo il sistema elaborato dal gruppo, combinano esperienze turistiche di qualità con una gestione più responsabile dei flussi di visitatori.

Solo due destinazioni europee tra le prime dieci

A rendere ancora più significativo il risultato italiano è la presenza molto limitata dell'Europa. Oltre a Perugia, infatti, l'unica altra località europea presente nella top 10 è Chichester, nel West Sussex, nel Regno Unito.

La città britannica occupa la decima posizione, con un incremento delle ricerche del 30%. Tra i suoi punti di forza ci sono il patrimonio storico di origine romana, la cattedrale, la vicinanza alla costa e ai paesaggi del South Downs National Park.

South Lake Tahoe è la destinazione numero uno del 2027

In cima alla classifica troviamo South Lake Tahoe, tra California e Nevada, negli Stati Uniti.

La destinazione ha registrato un'impressionante crescita del 195% nelle ricerche, conquistando il primo posto grazie soprattutto alla possibilità di essere visitata durante tutto l'anno. In inverno l'area è conosciuta per gli sport sulla neve, mentre nei mesi più caldi il lago e le montagne circostanti attirano gli appassionati di escursionismo e attività sull'acqua.

Alle sue spalle troviamo Hyogo, in Giappone, con un incremento del 95%, e Punta del Este, in Uruguay, cresciuta del 65%.

La top 10 delle destinazioni Expedia per il 2027

La classifica completa delle Destinations of the Year 2027 è:

South Lake Tahoe, California – Stati Uniti: +195% Hyogo – Giappone: +95% Punta del Este – Uruguay: +65% Sedona, Arizona – Stati Uniti: +55% Busan – Corea del Sud: +50% Holbox – Messico: +45% Perugia – Italia: +35% The Tweed, Nuovo Galles del Sud – Australia: +35% Niagara-on-the-Lake – Canada: +35% Chichester – Regno Unito: +30%

Perché Perugia piace sempre di più ai viaggiatori

Il risultato di Perugia fotografa anche una tendenza più ampia del turismo internazionale: l'interesse verso destinazioni meno congestionate rispetto alle grandi capitali, capaci però di offrire cultura, gastronomia e un forte legame con il territorio.

Il centro storico medievale, Piazza IV Novembre, la Fontana Maggiore, Palazzo dei Priori e la Galleria Nazionale dell'Umbria rappresentano alcuni dei luoghi simbolo della città.

A questi si aggiungono manifestazioni conosciute anche fuori dall'Italia, dalla musica al cioccolato, che contribuiscono a mantenere Perugia attrattiva in differenti periodi dell'anno.

Le tendenze di viaggio per il 2027

La classifica Expedia mostra una geografia dei viaggi molto diversificata. Accanto a città come Busan emergono destinazioni naturalistiche come South Lake Tahoe, Sedona e Holbox, mentre mete storiche e culturali come Perugia e Chichester riescono a ritagliarsi uno spazio importante.

Il dato più interessante per l'Italia resta però il +35% di ricerche registrato da Perugia, sufficiente a portare il capoluogo umbro tra le dieci destinazioni internazionali da tenere d'occhio nel 2027.