Riparte da Milano il treno d’epoca verso i mercatini di Natale in Alto Adige: calendario, prezzi e orari

Foto di repertorio

Torna anche per il Natale 2026 il treno storico da Milano verso i mercatini dell’Alto Adige. Quattro giornate speciali permetteranno di partire da Milano Centrale al mattino e raggiungere Bolzano, Bressanone e Merano, trascorrendo alcune ore tra casette di legno, decorazioni, prodotti artigianali e specialità altoatesine prima di rientrare in città in serata.

Il viaggio sarà parte integrante dell’esperienza: i collegamenti saranno effettuati con carrozze ferroviarie d’epoca, tra vetture tipo Bz 45000 degli anni Cinquanta e UIC-X degli anni Sessanta, con prima e seconda classe e una carrozza dedicata al servizio bar.

Le date da segnare sul calendario sono 29 novembre, 8 dicembre, 13 dicembre e 20 dicembre 2026.

Sono previsti due differenti collegamenti.

Il Bressanone Express partirà:

domenica 29 novembre 2026 ;

; domenica 13 dicembre 2026.

Il Merano Express viaggerà invece:

martedì 8 dicembre 2026 , giorno dell’Immacolata;

, giorno dell’Immacolata; domenica 20 dicembre 2026.

Tutti i treni partiranno da Milano Centrale, fermeranno a Brescia e faranno tappa a Bolzano. Sarà quindi possibile scegliere di trascorrere la giornata anche nel capoluogo altoatesino senza necessariamente proseguire fino alla destinazione finale.

Bressanone Express: orari del 29 novembre e 13 dicembre

Per chi vuole visitare il mercatino di Natale di Bressanone, il programma prevede una partenza piuttosto presto da Milano.

Il Bressanone Express partirà da Milano Centrale alle 7.20, con fermata a Brescia alle 8.27.

L'arrivo a Bolzano è previsto alle 11.09, mentre il treno raggiungerà Bressanone alle 11.39.

Ci saranno quindi più di cinque ore a disposizione per visitare la città e il suo mercatino.

Il ritorno partirà da Bressanone alle 17.15, con passaggio da Bolzano alle 17.42 e da Brescia alle 20.47.

L'arrivo a Milano Centrale è previsto alle 21.43.

Merano Express: gli orari dell’8 e 20 dicembre

Per raggiungere Merano le partenze sono invece fissate per 8 e 20 dicembre.

Il Merano Express lascerà Milano Centrale alle 7.30. La fermata a Brescia è prevista alle 8.17, quella a Bolzano alle 11.00, mentre l'arrivo a Merano è programmato per le 11.40.

Il viaggio di ritorno inizierà alle 17.15 da Merano. Il treno ripartirà da Bolzano alle 17.55, passerà da Brescia intorno alle 20.40 e arriverà nuovamente a Milano Centrale alle 21.30.

Quanto costa il treno storico per i mercatini di Natale

Le tariffe comprendono il viaggio di andata e ritorno e cambiano in base alla classe scelta e alla stazione di partenza.

Partendo da Milano Centrale, il prezzo per gli adulti è di:

62 euro in seconda classe e 75 euro in prima classe.

Per i bambini tra i 6 e i 14 anni non compiuti il costo scende a:

44 euro in seconda classe e 55 euro in prima classe.

I bambini con meno di 6 anni possono viaggiare gratuitamente se accompagnati da un adulto, ma senza posto a sedere assegnato.

Prezzi da Brescia

È possibile salire sul treno anche dalla stazione di Brescia. In questo caso le tariffe per gli adulti sono:

58 euro in seconda classe e 70 euro in prima classe.

Per i bambini tra 6 e 14 anni non compiuti:

40 euro in seconda classe e 52 euro in prima classe.

Anche da Brescia i bambini sotto i 6 anni possono viaggiare gratuitamente senza posto assegnato.

Si può scendere anche a Bolzano

Una delle caratteristiche interessanti del programma è la possibilità di scegliere Bolzano come destinazione della giornata. Sia il Bressanone Express sia il Merano Express effettuano infatti la fermata nel capoluogo altoatesino.

Dalla stazione ferroviaria bastano pochi minuti a piedi per raggiungere Piazza Walther, cuore del tradizionale mercatino di Natale di Bolzano. Si tratta quindi di una soluzione particolarmente comoda per chi vuole visitare il mercatino senza ulteriori trasferimenti.

Mercatini di Natale a Bressanone

Chi proseguirà fino a Bressanone potrà raggiungere facilmente a piedi il centro storico.

Il cuore del Natale cittadino è Piazza Duomo, circondata dagli edifici storici e dalle caratteristiche vie del centro.

Tra le casette si possono trovare prodotti dell'artigianato altoatesino, decorazioni natalizie, oggetti in legno e numerose specialità gastronomiche locali. L'arrivo alle 11.39 e la partenza alle 17.15 permettono di avere diverse ore a disposizione per visitare sia il mercatino sia il centro della città.

Il Natale di Merano sul Lungopassirio

Atmosfera differente a Merano, dove il mercatino si sviluppa in gran parte lungo il Passirio e nelle piazze del centro. Dalla stazione ferroviaria sono necessari circa dieci minuti a piedi per raggiungere la zona principale delle bancarelle.

Le installazioni natalizie interessano il Lungopassirio, Piazza Terme, Piazza della Rena e la Passeggiata d’Inverno, oltre alle strade del centro storico. L'arrivo è previsto alle 11.40, mentre il rientro inizierà alle 17.15.

Un viaggio su carrozze degli anni ’50 e ’60

La particolarità dell'iniziativa non riguarda soltanto la destinazione. Il viaggio sarà effettuato con materiale ferroviario storico, comprese vetture della serie Bz 45000 risalenti alla fine degli anni Cinquanta e carrozze UIC-X degli anni Sessanta.

A bordo saranno disponibili prima e seconda classe e una carrozza con servizio bar. L'iniziativa coinvolge ARSMS – Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento e Pallenium Tourism, in collaborazione con Fondazione FS Italiane. L'obiettivo è trasformare anche il trasferimento verso l'Alto Adige in parte dell'esperienza natalizia.

Cani ammessi gratuitamente a bordo

Anche gli animali possono partecipare al viaggio. Sono ammessi gratuitamente cani fino a un peso massimo di 20 chilogrammi, che dovranno essere tenuti al guinzaglio durante il viaggio.

C'è invece un'indicazione importante per chi ha difficoltà motorie: trattandosi di carrozze ferroviarie storiche dotate di scalini per la salita e la discesa, i convogli non sono indicati per persone non deambulanti o con particolari difficoltà di movimento.

Quando aprono i mercatini di Natale dell’Alto Adige nel 2026

Le quattro giornate del treno storico cadono pienamente nel periodo dei tradizionali Mercatini Originali dell'Alto Adige.

Per il Natale 2026 i mercatini di Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico apriranno a fine novembre e accompagneranno turisti e visitatori durante tutto il periodo delle festività, fino ai primi giorni di gennaio 2027.

Le partenze speciali da Milano permettono quindi di organizzare una gita in giornata, evitando automobile, traffico e ricerca del parcheggio nelle località particolarmente frequentate durante i fine settimana dell'Avvento.

Treno storico per i mercatini 2026: il calendario completo

Il primo appuntamento sarà quindi domenica 29 novembre con il Bressanone Express.

Seguiranno il Merano Express dell’8 dicembre, il secondo Bressanone Express del 13 dicembre e infine l'ultima corsa verso Merano di domenica 20 dicembre.

Quattro occasioni per raggiungere alcuni dei mercatini di Natale più conosciuti dell'Alto Adige partendo direttamente da Milano e, soprattutto, per far iniziare l'atmosfera natalizia già dal momento in cui si sale sul treno.