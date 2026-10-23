Meteo, weekend instabile con piogge e vento forte. Le previsioni dal 24 ottobre

Si appresta ad attraversare l’Italia una perturbazione atlantica associata alla tempesta “Austen”, in spostamento in queste ore tra il Canale della Manica e il Mare del Nord: lo farà nel corso di quest’ultimo weekend di ottobre, con una breve fase di precipitazioni attesa tra questa notte e domani al Centro-Sud e all’estremo Nord-Est, seguita da un’intensa corrente di Maestrale che investirà soprattutto i mari di ponente e le Isole maggiori. Domenica la perturbazione si trasferirà verso il sud dei Balcani e la Grecia, con gli ultimi fenomeni di instabilità sulle estreme regioni meridionali.

Alle spalle di Austen arriverà velocissima una seconda tempesta, “Boelo”, che tra sabato e domenica spazzerà l’Europa nord-occidentale con venti fino a 150 km/h. La coda della perturbazione ad essa associata lambirà domenica l’Italia centro-settentrionale, ma con effetti in termini di precipitazioni sostanzialmente concentrati lungo la barriera alpina.

Le previsioni meteo per sabato 24 ottobre

Domani rapido passaggio a tempo nel complesso soleggiato al Nord-Ovest e sull’Emilia, dal pomeriggio anche su Trentino Alto Adige, Toscana e Umbria. Nel resto del Paese nuvolosità variabile, a tratti intensa, con tempo instabile. Precipitazioni più probabili su Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia in mattinata, sulle regioni del medio Adriatico, Umbria, basso Lazio, regioni del Sud peninsulare tra il pomeriggio e la notte. Nevicate sulle Alpi orientali fino a quote di 1500-1700 metri. Giornata molto ventosa per venti di Maestrale sui mari di ponente e sulle Isole maggiori, con raffiche di burrasca fino a 80-90 Km/h e mari fino a molto mossi o localmente agitati; moderati o tesi settentrionali o di Bora sul medio e alto Adriatico, Foehn su Valle d’Aosta e Piemonte.

Le previsioni meteo per domenica 25 ottobre

Domenica condizioni di generale spiccata variabilità, per il transito di nuvolosità irregolare a quote medio-alte: dapprima al Nord, poi anche al Centro-Sud. Nubi a tratti più dense su Sicilia settentrionale e occidentale, Sardegna occidentale, Valle d’Aosta e lungo la barriera alpina dove saranno possibili alcune precipitazioni. Nelle Alpi di confine quota neve tra 1600 e 1900 metri circa. Dalla sera tendenza a rasserenamenti al Nord.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord e sulla Sardegna, in calo al Sud e sulla Sicilia. Clima autunnale, con valori per lo più compresi tra 14 e 22 gradi. Venti moderati o tesi di Maestrale al Sud, sui mari di ponente e sulle Isole maggiori.