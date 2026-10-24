Meteo: weekend al via con piogge e forti venti! Le previsioni

La debole perturbazione atlantica, associata alla tempesta “Austen” che ha attraversato il Canale della Manica e il Mare del Nord, si appresta ad attraversare l’Italia: lo farà nel corso di quest’ultimo weekend di ottobre, con una breve fase di precipitazioni attesa al Centro-Sud e, oggi 24 ottobre, anche al Nord-Est e da un’intensa corrente di Maestrale che investirà soprattutto i mari di ponente e le Isole maggiori. Domenica 25 la perturbazione si trasferirà verso il sud dei Balcani e la Grecia, con gli ultimi fenomeni di instabilità sulle estreme regioni meridionali.

Alle spalle di Austen arriverà velocissima una seconda tempesta, “Boelo”, che tra sabato e domenica spazzerà l’Europa nord-occidentale con venti fino a 150 km/h. La coda della perturbazione ad essa associata lambirà domenica l’Italia centro-settentrionale, ma con effetti in termini di precipitazioni sostanzialmente concentrati lungo la barriera alpina.

Per la prossima settimana, invece, si conferma il ritorno dell’alta pressione di matrice sub-tropicale prima verso l’Europa sud-occidentale, poi anche verso quella centrale, compresa l’Italia: ci attende, dunque, una fine di ottobre con tempo stabile, senza piogge, giusto qualche banco di nebbia all’alba sulla valle padana.

Dopo il calo termico di queste ore e un clima per tutti più autunnale, ci attende di nuovo un rialzo delle temperature e clima insolitamente mite: a metà della prossima settimana valori fino a 6-7 gradi oltre la norma al Centro-Nord e sulla Sardegna dove si potrebbero sfiorare i 25 gradi. Lo zero termico sulle Alpi si porterà anche oltre i 3500 metri.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 24 ottobre

Rapido passaggio a tempo nel complesso soleggiato al Nord-Ovest, Emilia occidentale e Sardegna, dal pomeriggio anche su Alto Adige, Toscana e coste laziali. Nel resto del Paese nuvolosità variabile, a tratti intensa, con tempo instabile fino a sera con locali rovesci o temporali. Precipitazioni sparse su Nord-Est, Emilia orientale, Romagna, medio Adriatico, interno del Lazio, regioni del Sud e Sicilia. Nevicate in mattinata sulle Alpi orientali fino a quote di 1500-1700 metri.

Giornata molto ventosa per venti di Maestrale sui mari di ponente e sulle Isole maggiori, con raffiche di burrasca fino a 80-90 Km/h e mari fino a molto mossi o localmente agitati; moderati o tesi settentrionali o di Bora sul medio e alto Adriatico, Foehn al Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per domenica 25 ottobre

Condizioni di generale spiccata variabilità, per il transito di nuvolosità irregolare a quote medio-alte: dapprima al Nord, poi anche al Centro-Sud. Nubi a tratti più dense su Sicilia settentrionale e occidentale, Sardegna occidentale, Valle d’Aosta e lungo la barriera alpina dove saranno possibili alcune precipitazioni. Nelle Alpi di confine quota neve tra 1600 e 1900 metri circa. Dalla sera tendenza a rasserenamenti al Nord.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord e sulla Sardegna, in calo al Sud e sulla Sicilia. Clima autunnale, con valori per lo più compresi tra 14 e 22 gradi. Venti moderati o tesi di Maestrale al Sud, sui mari di ponente e sulle Isole maggiori.