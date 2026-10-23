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Meteo, nuova perturbazione: piogge e vento forte tra venerdì e il weekend. Le previsioni dal 23 ottobre

Al via una nuova fase instabile, con pioggia in arrivo su molte regioni e vento forte: sabato raffiche fino a 90 km orari! Le previsioni meteo
Previsione23 Ottobre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una nuova perturbazione atlantica (associata alla tempesta “Austen”, in transito in queste ore tra Gran Bretagna e Francia) si affaccia all’Italia: oggi attraverserà il Nord, la Sardegna e la Toscana, mentre sabato toccherà al resto del Centro-Sud, con gli ultimi strascichi di instabilità all’estremo Nord-Est. il suo transito sarà accompagnato da un’intensa corrente di Maestrale che investirà soprattutto i mari di ponente e le Isole maggiori.

Domenica la perturbazione si trasferirà verso il sud dei Balcani e la Grecia, con gli ultimi fenomeni che potranno attardarsi sulle estreme regioni meridionali. A contribuire a questa fase di variabilità sarà anche un altro fronte atlantico (associato ad una seconda tempesta extratropicale in transito tra Islanda e Isole Britanniche, ribattezzata “Boelo” dal MetOffice), che domenica lambirà le regioni settentrionali, ma con effetti in termini di precipitazioni sostanzialmente concentrati lungo le Alpi di confine. Gli afflussi di aria fresca già in atto in queste ore stanno riportando le temperature ovunque su valori in linea con la stagione.

Le previsioni meteo per venerdì 23 ottobre

In mattinata rapido addensamento della nuvolosità al Nord e in Toscana, con le prime deboli precipitazioni in Valle d’Aosta. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia.
Nel pomeriggio e in serata ulteriore peggioramento con precipitazioni in progressiva estensione un po’ a tutte le regioni settentrionali, alla Toscana e alla Sardegna: fenomeni localmente intensi e temporaleschi tra Liguria di levante e alta Toscana. Nelle Alpi neve oltre i 1600-1800 metri. Nella notte qualche pioggia raggiunge anche Umbria e Lazio.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, alta Toscana e medio-basso Adriatico. Venti intensi di Libeccio sul Ligure e sull’alto Tirreno, con mari tendenti a molto mossi; moderati o tesi occidentali in Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 24 ottobre 

Rapido passaggio a tempo nel complesso soleggiato al Nord-Ovest e sull’Emilia, dal pomeriggio anche su Trentino Alto Adige, Toscana e Umbria. Nel resto del Paese nuvolosità variabile, a tratti intensa, con tempo instabile.
Precipitazioni più probabili su Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia in mattinata, sulle regioni del medio Adriatico, Umbria, basso Lazio, regioni del Sud peninsulare tra il pomeriggio e la notte. Nevicate sulle Alpi orientali fino a quote di 1500-1700 metri.

Giornata molto ventosa per venti di Maestrale sui mari di ponente e sulle Isole maggiori, con raffiche di burrasca fino a 80-90 Km/h e mari fino a molto mossi o localmente agitati; moderati o tesi settentrionali o di Bora sul medio e alto Adriatico, Foehn su Valle d’Aosta e Piemonte.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Ottobre ore 11:02

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