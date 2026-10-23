Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: le previsioni da venerdì 23 ottobre

Una nuova debole perturbazione, la numero 6 di ottobre, si sta facendo strada verso il Nord e l’alta Toscana. Sabato porterà ancora un po’ di instabilità sulle regioni di Nord-Est ma raggiungerà anche parte del Centro-Sud, attivando intensi venti di Maestrale sui mari di ponente e sulle due Isole maggiori e venti di Bora sull’alto Adriatico. Domenica la perturbazione, associata ad un vortice di bassa pressione, porterà ancora un po’ di instabilità sulle regioni meridionali.



A contribuire a questa fase di variabilità sarà anche un altro fronte atlantico, associato ad un intenso ciclone in transito sul nord Europa, che domenica lambirà le regioni settentrionali ma con effetti in termini di precipitazioni sostanzialmente concentrati lungo le Alpi di confine.

Gli afflussi di aria fresca già in atto in queste ore manterranno le temperature su valori anche sotto le medie stagionali, specie durante le fasi perturbate.

Le previsioni meteo per venerdì 23 ottobre

Già al mattino nubi in aumento al Nord e in Toscana con un cielo tendente a diventare parzialmente nuvoloso o nuvoloso; qualche debole precipitazione in Valle d’Aosta e sulle coste centrali della Toscana; nubi sparse anche su Sardegna occidentale bassa Calabra e nord della Sicilia; sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia.

Nel pomeriggio peggiora con piogge sparse al Nord-Ovest e settori occidentali di Emilia, Veneto, Trentino Alto Adige e Sardegna; possibili temporali in Liguria e neve oltre i 1800 metri sulle Alpi. In serata, piogge anche moderate con possibili temporali su Liguria di levante, Toscana e Nord-Est; qualche pioggia anche su ovest Sardegna, Umbria e Lazio.

Temperature minime del primo mattino in ulteriore diminuzione; massime pomeridiane in calo al Nord-Ovest, alta Toscana e medio-basso Adriatico. Venti intensi di Libeccio sul Ligure, con mare tendente a molto mosso; moderati occidentali in Sardegna, moderati da nord intorno alla Puglia con mari un po’ mossi.

Le previsioni meteo per sabato 24 ottobre

Tempo nel complesso soleggiato al Nord-Ovest, in Toscana, in Sardegna, nelle aree intorno al Golfo di Taranto e sulla Calabria ionica. Nel resto d’Italia prevalenza di nuvole con tempo variabile e a tratti instabile: nel corso della giornata saranno possibili rovesci di pioggia e locali temporali, più probabili sulle regioni del medio e alto Adriatico tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Nevicate sulle Alpi orientali fino a quote di 1500-1700 metri.

Giornata ventosa, con venti forti di Maestrale sui mari di ponente che risulteranno molto mossi o agitati; in rinforzo da nord o nordest (Bora) sull’alto e medio Adriatico con mari mossi, di Foehn al Nord.