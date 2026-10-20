Forte maltempo: rischio di allagamenti e nubifragi. Le previsioni dal 21 ottobre

L’intensa perturbazione che ha già raggiunto i settori occidentali del Paese sarà responsabile di una fase di forte maltempo con precipitazioni insistenti, forti temporali e possibili nubifragi. Si raccomanda la massima attenzione per le probabili criticità sul territorio, con possibili danni e disagi, in particolare nei settori liguri e tirrenici, l’alta Pianura Padana, la fascia pedemontana e le Prealpi dove, entro domani, sono attesi accumuli di pioggia anche superiori ai 100 mm e localmente fino a 200 mm. Nel frattempo si intensificheranno i venti di Scirocco che, da domani, ruoteranno progressivamente dai quadranti occidentali, favorendo un generale aumento del moto ondoso, con mari fino a molto mossi o localmente agitati.

Seguirà, giovedì, un miglioramento del tempo, ma con venti di Maestrale intensi e un calo termico determinato dall’ingresso nel Mediterraneo centrale di aria più fresca. L’ultima parte della settimana, secondo gli ultimi aggiornamenti, dovrebbe riservare condizioni di variabilità con il probabile transito di un’altra perturbazione atlantica a partire da venerdì pomeriggio, associata, però, a effetti molto meno diffusi e intensi rispetto a quelli previsti nelle prossime ore.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 ottobre

Domani maltempo in quasi tutto il Paese, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni particolarmente insistenti e localmente intensi a nord del corso del Po, nelle Venezie, sul Levante ligure e lungo il versante tirrenico della penisola.

Tendenza a una parziale attenuazione delle precipitazioni nella seconda parte del giorno, specie verso sera, salvo ancora piogge e temporali al Nord-Est con abbassamento della quota neve sotto i 2000 metri sulle Alpi di confine.

Temperature massime in calo sul versante tirrenico e in Sardegna, in rialzo sulle regioni adriatiche; punte di 25-27 gradi sul versante adriatico, nel settore ionico e sulle Isole, con picchi anche oltre in Sicilia. Ancora ventoso per venti di Libeccio sui mari occidentali, di Scirocco altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 22 ottobre

Generale miglioramento del tempo, a parte ancora qualche pioggia al mattino all’estremo Nord-Est, in Campania e sulla Calabria tirrenica, con neve oltre 1500-1800 metri nelle zone di confine delle Alpi orientali, fra pomeriggio e sera sul medio e basso Adriatico. Temperature in generale diminuzione, ma ancora leggermente sopra la media al Sud e in Sicilia. Ventoso per Maestrale. Mari fino a molto mossi o localmente agitati.