Meteo, maltempo anche forte. Le previsioni per mercoledì 21 ottobre

L’intensa perturbazione (la nr. 5 di ottobre) che sta investendo l’Italia portando una fase di forte maltempo con precipitazioni insistenti, forti temporali e locali nubifragi, è accompagnata da intensi venti di Scirocco che ruoteranno gradualmente dai quadranti occidentali, favorendo un generale aumento del moto ondoso, con mari molto mossi o agitati.

Seguirà giovedì 22 ottobre, un miglioramento del tempo, ma con forti venti di Maestrale e un calo termico determinato dall’ingresso nel Mediterraneo di aria più fresca.

L’ultima parte della settimana, secondo i dati più aggiornati, dovrebbe riservare condizioni di variabilità con il probabile transito di un’altra perturbazione atlantica a partire da venerdì 23 pomeriggio, associata, però, ad effetti molto meno diffusi e intensi rispetto a quelli in atto in queste ore.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 ottobre

Giornata di maltempo in quasi tutto il Paese, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, più forti e insistenti su Alpi e Prealpi centrali, al Nord-Est, sul versante tirrenico e al Sud. Nel pomeriggio migliora in Sardegna, Sicilia, in Piemonte e Liguria; ancora rovesci e temporali sparsi in Lombardia e al Centro-Sud, tranne le coste del medio adriatico. Forti rovesci e temporali al Nord-Est, quota neve sulle Alpi di confine poco sotto i 2000 metri.

Temperature massime in calo nelle regioni tirreniche e Sardegna, in rialzo in quelle adriatiche. Ventoso per forti venti di Libeccio sui mari occidentali, di Scirocco altrove. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 22 ottobre

Generale miglioramento del tempo, a parte ancora qualche pioggia al mattino all’estremo Nord-Est, Campania e Calabria tirrenica, con neve oltre 1600-1800 metri nelle zone di confine delle Alpi orientali, fra pomeriggio e sera sul medio e basso Adriatico.

Temperature in generale diminuzione, ma ancora leggermente sopra la media al Sud e in Sicilia. Ventoso per Maestrale. Mari fino a molto mossi o localmente agitati.