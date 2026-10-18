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Meteo: lunedì 19 breve tregua con poche piogge. Da martedì 20 intenso maltempo

Le previsioni meteo per l'inizio della settimana vedono le ultime piogge legate alla perturbazione n.4, da martedì 20 nuovo e intenso maltempo.
Previsione18 Ottobre 2026 - ore 12:45 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La perturbazione giunta dalla Francia e accompagnata da venti di Scirocco (la n. 4 di ottobre), porterà le ultime precipitazioni nella prima parte di lunedì 19 al Nord-Ovest per poi allontanarsi.

Si tratterà solo di una breve pausa: infatti tra martedì 20 e mercoledì 21 si conferma il transito sull’Italia di una più intensa perturbazione (la n.5 del mese), responsabile di una fase di forte maltempo, con precipitazioni insistenti, forti temporali e possibili nubifragi, con conseguenti criticità e disagi.

In alcune aree del Centro-Nord, infatti, sono attesi notevoli quantitativi di pioggia, con accumuli totali anche superiori a 100 mm e localmente fino a 200 mm. Per giovedì 22 si profila un generale miglioramento, ma con venti molto intensi di Maestrale e un diffuso calo termico.

Le previsioni meteo per lunedì 19 ottobre

Al mattino cielo nuvoloso o coperto al Nord-Ovest, con deboli piogge e isolati rovesci in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Sereno o poco nuvoloso altrove, ma con più nubi in Toscana, nei settori ionici e in Sardegna. Nel pomeriggio cessano quasi del tutto le piogge al Nord-Ovest e si attenua la nuvolosità; situazione pressoché invariata nel resto del Paese, a parte qualche pioggia nel Cagliaritano. In serata nuvole di nuovo in aumento in gran parte del Nord, tranne in Emilia Romagna.

Temperature massime in temporaneo rialzo al Nord, in Toscana e Sardegna. Venti moderati o forti di Scirocco su Isole e mari di ponente, che risultano mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 20 ottobre

Nuovo rapido peggioramento a iniziare dalle regioni di Nord-Ovest con piogge e temporali in estensione tra pomeriggio e sera a Sardegna, regioni centrali tirreniche, Umbria, Emilia e Nord-Est. I rovesci e i temporali potranno essere di forte intensità e insistenti, con rischio di nubifragi, soprattutto in Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna e alta pianura Padana. Resistono parziali schiarite nel resto del Paese.

Temperature in calo nelle aree investite dal peggioramento; lievi rialzi al Sud. Ventoso quasi ovunque per venti di Scirocco; possibili raffiche durante i temporali. Mari molto mossi o agitati.  

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 18 Ottobre ore 19:02

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