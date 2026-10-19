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Meteo Italia, nuova forte perturbazione in arrivo: le previsioni

Nelle prossime ore tornano piogge e temporali con il rischio di nubifragi e criticità.
Clima19 Ottobre 2026 - ore 16:18 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima19 Ottobre 2026 - ore 16:18 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo giornate segnate dalle piogge, torna il bel tempo su gran parte d'Italia anche se solo momentaneamente. La tregua dal maltempo, infatti, ha le ore contate visto che una nuova perturbazione sta per colpire il nostro Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti.

Meteo, nuova ondata di maltempo sull'Italia

Ultime piogge sulle zone di Nord-Ovest nella giornata di oggi, lunedì 19 ottobre 2026, prima dell'arrivo di una nuova perturbazione di gran lunga più intensa e violenta della precedente.

Si tratta della perturbazione n.5 di ottobre che, nelle prossime ore, investirà gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti con il rischio di nubifragi e criticità con accumuli di acqua, in particolare sulle regioni del Centro-Nord, dai 100 mm ai 200 mm. Il passaggio della perturbazione sarà rapido e colpirà dapprima le regioni del Centro-Nord per poi raggiungere quelle tirreniche e la Sardegna. Da giovedì 22 ottobre si delinea un possibile miglioramento.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 19 ottobre 2026: nuvole su gran parte delle regioni di Nord-Ovest con il rischio di piogge e rovesci. Nuvole anche su Toscana e Sardegna, mentre dal pomeriggio temporali su gran parte del Paese. In serata nuvole in aumento anche al Nord. Dal punto di vista termico, le massime registrano un lieve aumento sulle regioni del Nord, Toscana e Sardegna.

Domani, martedì 20 ottobre 2026, si delinea un peggioramento generale per il transito di una nuova perturbazione che colpirà dapprima le zone di Nord-Ovest e in serata la Sardegna, regioni centrali tirreniche, Umbria, Emilia e Nord-Est. Nelle prossime ore sono previsti rovesci e i temporali di forte intensità e insistenti con rischio di nubifragi in Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna e alta Pianura Padana. Calano le temperature nelle regioni investite dal maltempo.

Meteo, le previsioni di metà settimana in Italia

La tendenza meteo della parte centrale della settimana delinea un clima instabile e variabile per il transito della perturbazione n.5 di ottobre. Maltempo diffuso nella giornata di mercoledì 21 ottobre 2026 con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti e il rischio di possibili nubifragi sulle regioni tirreniche, Umbria, ma anche i settori a Nord del Po e all’estremo Nord-Est dove sono previsti accumuli di pioggia ben oltre i 100 mm e picchi localmente superiori ai 150.

Allerta per il rischio di allagamenti, frane e smottamenti con allerte meteo in arrivo dal Dipartimento della Protezione Civile. Arriva anche la neve sulle Alpi, a quote molto elevate mediamente sopra i 2300-2.700 metri. Attenzione: sono previsti anche venti di burrasca al Centro-Sud e mareggiate.

Giovedì 22 ottobre 2026, invece, si delinea una tregua dal maltempo con un miglioramento generale e il ritorno di sole su gran parte d'Italia. Ultime piogge tra Abruzzo, Molise ed estremo Sud.

Tutto è destinato a cambiare tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre per il transito di una nuova perturbazione che colpirà dapprima le regioni del Nord per poi allungarsi fino al Centro-Sud. Come sempre si tratta di una tendenza a lungo termine che necessità di conferme. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Ottobre ore 17:22

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