Giovedì tregua dal maltempo, ma ci sono nuove perturbazioni in arrivo verso il weekend. La tendenza dal 22 ottobre

Dopo il forte maltempo atteso sull'Italia tra il 20 e il 21 ottobre, per giovedì 22 si conferma un generale miglioramento grazie all’allontanamento dell’intensa perturbazione verso i Balcani; da segnalare una residua e isolata instabilità ancora possibile sui settori del medio e alto versante adriatico. La ventilazione si disporrà dai quadranti settentrionali con un forte vento di Maestrale su Sardegna, Sicilia, Mar Tirreno e un moderato vento di Bora (nordest) sull’alto Adriatico. Mari: molto mossi quelli di ponente, l’alto Adriatico e lo Ionio; risulterà mosso l’Adriatico centro-meridionale.

Le temperature faranno registrare valori massimi pomeridiani intorno ai 18-19 gradi al Nord (sono valori nella norma), i 20-22 gradi al Centro, Sardegna e Campania fino a toccare in Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia sud-orientale.

La tendenza meteo per venerdì e il weekend

Quella a partire da venerdì 23 ottobre è una tendenza a lungo termine e, quindi, ancora molto incerta, tutta da definire nei prossimi aggiornamenti.

Le attuali proiezioni mostrano un’altra perturbazione nord atlantica (la n. 6 di ottobre) che potrebbe attraversare velocemente l’Italia tra venerdì e sabato, con una breve fase piovosa dapprima al Nord (specie tra il Nord-Est e l’Emilia Romagna) e in Toscana, a seguire sabato anche nelle restanti regioni del Centro e su quelle del Tirreno meridionale (Campania, Calabria e Sicilia). Venerdì le temperature dovrebbero diminuire temporaneamente all’estremo Sud, portandosi in tutta Italia su valori più in linea con le medie del periodo. Il suo passaggio sarebbe associato sabato ad un nuovo rinforzo dei venti di Maestrale sui mari di ponente che potrebbero far risalire le temperature fin verso i 25 gradi sul settore del basso Adriatico e su quello ionico

Non è escluso che domenica il nostro paese possa essere raggiunto e attraversato da una nuova veloce perturbazione atlantica.