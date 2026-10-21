Meteo, giovedì 22 ottobre tempo in miglioramento ma ventoso

L’intensa perturbazione che ha investito l’Italia causando la fase di forte maltempo, si allontanerà dal nostro Paese già nella prima parte della giornata di giovedì 22, con residue precipitazioni in mattinata all’estremo Nord-Est e una locale instabilità nelle regioni adriatiche. Tempo in generale miglioramento quindi in gran parte dell’Italia, ma con un’intensa ventilazione di Maestrale che prenderà il posto dello Scirocco che aveva accompagnato la perturbazione.

Il calo termico per l’afflusso di aria più fredda proseguirà anche nei giorni successivi, con temperature che si porteranno su valori anche inferiori alla media nel fine settimana e con temperature minime in brusca diminuzione già da stanotte.

Un’altra più debole perturbazione, la numero 6 di ottobre, arriverà venerdì 23 al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, per poi portare probabilmente condizioni di instabilità sabato al Nord-Est, in Emilia e sul medio Adriatico e domenica al Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 22 ottobre

Generale miglioramento del tempo, a parte ancora qualche pioggia al mattino all’estremo Nord-Est, in Campania e Calabria tirrenica, con neve oltre 1600-1800 metri nelle zone di confine delle Alpi orientali. Tra pomeriggio e sera isolati rovesci possibili sul medio e basso versante adriatico. Tempo soleggiato al Nord-Ovest e dal pomeriggio nel resto del Nord e in Toscana.

Temperature del primo mattino in brusco calo ovunque; massime in diminuzione su Alpi, Nord-Est, Emilia e regioni adriatiche. Forti venti di Maestrale su Isole, al Sud e mari circostanti; Bora sull’alto Adriatico, ventoso a tratti sulle Alpi. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 23 ottobre

Inizio di giornata con cielo parzialmente nuvoloso al Nord, in Toscana, Calabria e Isole, più spazi di sereno altrove. Nel pomeriggio peggioramento con piogge sparse al Nord-Ovest, in Veneto, Emilia, alta Toscana e Sardegna; in serata le piogge si sposteranno al Nord-Est e sulle regioni centrali.

Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime in calo al Nord-Ovest, in Toscana e al Sud. Venti intensi di Libeccio sul Ligure, con mare molto mosso o agitato; moderati occidentali in Sardegna, moderati o tesi settentrionali al Sud.