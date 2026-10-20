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Meteo, due perturbazioni in arrivo tra venerdì 23 ottobre e il weekend

La tendenza meteo per il weekend mostra uno scenario ancora variabile, con 2 perturbazioni in transito sull'Italia e piogge in diverse regioni
Tendenza20 Ottobre 2026 - ore 12:05 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il miglioramento atteso per la giornata di giovedì non prelude ad un ritorno alla stabilità ma sarà solo temporaneo. Infatti fino all’inizio della prossima settimana l’Italia rimarrà immersa un flusso di veloci correnti occidentali che indirizzerà verso il nostro Paese altre due perturbazioni atlantiche, il tutto in un contesto di variabilità che rende le previsioni piuttosto incerte.

Secondo le attuali proiezioni, la prima perturbazione si affaccerà già venerdì a iniziare dalle regioni di Nord-Ovest, per poi attraversare il resto d’Italia tra sabato e domenica; la seconda entro la fine di domenica avrà già raggiunto gradualmente il Centro-Nord e la Sardegna, con una traiettoria simile, per poi lunedì lasciare il Nord e coinvolgere anche le regioni meridionali. Martedì gli ultimi strascichi di tempo perturbato potrebbero indugiare al Sud, mentre al Centro-Nord dovrebbe rinforzarsi un promontorio di alta pressione. Nei giorni successivi dell’ultima settimana di ottobre l’anticiclone dovrebbe estendersi a tutta l’Italia conferendo condizioni di stabilità atmosferica con assenza di piogge.

Dal punto di vista termico le temperature potranno registrare valori anche sotto le medie durante i suddetti passaggi perturbati. In seguito la fase anticiclonica dovrebbe essere accompagnata da un rialzo termico ma con valori per lo più vicini alla norma e solo leggermente sopra le medie stagionali.

La tendenza meteo nei dettagli per venerdì

Vediamo più nel dettaglio il tempo atteso per venerdì 23 ottobre. Nuvolosità variabile, con spazio anche per temporanee schiarite al Nord, in Toscana e Sardegna, prevalenza di sole nel resto del Centrosud salvo qualche annuvolamento più insistente tra il sud della Calabria e il nord della Sicilia.

Al mattino piogge ancora sostanzialmente assenti, poi nel pomeriggio piogge o rovesci sparsi tra il Levante ligure e l’estremo nordovest della Toscana e deboli piogge sporadiche su Alpi centro-occidentali, ovest dell’Emilia e nordovest della Sardegna. La sera tendenza a locali piogge o rovesci anche nel resto dell’isola, in Toscana e nella fascia tra sudest della Lombardia, nordovest dell’Emilia e Venezie.

Temperature in generale calo nelle minime; massime in lieve aumento al Nord-Est e nell’ovest della Sardegna, stabili o in lieve calo altrove. Venti fino a moderati di Maestrale su medio e basso Adriatico, Calabria, Sicilia e in rinforzo di Libeccio sul Ligure. Mari: fino a molto mosso il Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri bacini.

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Ultimo aggiornamento Martedì 20 Ottobre ore 18:00

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