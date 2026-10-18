Meteo, domenica di pioggia per diverse regioni: le previsioni dal 18 ottobre

Una nuova perturbazione, la numero 4 di ottobre, si sta facendo strada sull'Italia: oggi porterà maltempo soprattutto al Nord-Ovest, in Toscana e nelle Isole maggiori, per poi allontanarsi già della giornata di domani - lunedì 19 ottobre - quando tuttavia porterà ancora qualche pioggia residua.

Per i giorni successivi si conferma poi una fase di maltempo più intenso e insistente, per l'arrivo di un'altra perturbazione che investirà l'Italia tra martedì e mercoledì portando vento forte e piogge abbondanti, con il rischio di allagamenti e criticità.

Le previsioni meteo per domenica 18 ottobre

Oggi al mattino bel tempo in gran parte del Sud e medio versante adriatico, nuvole altrove, sebbene con qualche sprazzo di sole, almeno su lazio e Venezie: piogge sparse al Nord-Ovest e in Toscana, con temporali soprattutto su alto Piemonte e Liguria.

Nel pomeriggio nubi in aumento in Calabria e Marche: piogge sparse su Nord-Ovest, Toscana, Calabria meridionale, Sicilia orientale e sud della Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del Nord e in Toscana, in leggera crescita al Sud. Venti da deboli a moderati provenienti dai quadranti meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 19 ottobre

Domani alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord-Ovest e su Toscana, Umbria, Calabria e Isole maggiori; cielo in prevalenza soleggiato altrove: nel corso del giorno qualche pioggia su Piemonte, Liguria, bassa Toscana, Calabria meridionale, nord della Sicilia e Sardegna meridionale. Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, con poche variazioni nel resto del Paese. Ventoso, per venti di Scirocco, su tutti i mari, che risulteranno in generale mossi o molto mossi.