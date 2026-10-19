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Da domani forte maltempo e possibili nubifragi: le zone più a rischio. Le previsioni da martedì 20 ottobre

Intensa perturbazione sull'Italia: al via una fase di forte maltempo, con piogge estremamente abbondanti e violenti temporali. Attenzione al rischio di nubifragi e criticità
Previsione19 Ottobre 2026 - ore 12:35 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una fase di forte maltempo tra domani e mercoledì 21 ottobre, quando sull'Italia transiterà un'intensa perturbazione (la numero 5 di ottobre), responsabile di precipitazioni insistenti, forti temporali e possibili nubifragi.
Si raccomanda la massima attenzione per le probabili criticità sul territorio, con possibili danni e disagi.

La perturbazione interesserà dapprima il Nord-Ovest, per poi estendersi entro sera al Centro-Nord e alla Sardegna; mercoledì le piogge raggiungeranno anche il Sud e la Sicilia. Sono attesi ingenti quantitativi di pioggia, con accumuli complessivi anche superiori ai 100 mm e localmente fino a 200 mm. Più esposti i settori liguri e tirrenici, l’alta Pianura Padana, la fascia pedemontana e le Prealpi. Nel frattempo si intensificheranno i venti di Scirocco, che ruoteranno progressivamente a Libeccio; i mari saranno molto mossi, localmente agitati.

Le previsioni meteo per domani, martedì 20 ottobre

Cielo coperto, con piogge diffuse al Nord-Ovest fin dal mattino, in particolare su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, dove non si escludono temporali. Prime piogge anche al Nord-Est; altrove cieli ancora sereni o solo parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio rovesci e temporali insisteranno sul Nord-Ovest e si estenderanno anche a Toscana e Sardegna. Entro sera è attesa una fase di forte maltempo su gran parte del Centro-Nord, specie al Settentrione, sui settori tirrenici e in Sardegna.

Venti di Scirocco in netta intensificazione nel corso della giornata, fino a interessare in serata gran parte d’Italia. Mari molto mossi, localmente agitati. Temperature senza grandi variazioni, anche se pioggia e vento contribuiranno a far avvertire un calo termico.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 ottobre 

Piogge, rovesci e temporali diffusi su gran parte del territorio. I settori più esposti restano il Nord, le regioni tirreniche, le zone interne e la Sicilia. La situazione andrà progressivamente migliorando a partire da ovest; in serata le ultime piogge insisteranno soprattutto su Nord-Est e in parte sul Centro-Sud.

Anche mercoledì sarà una giornata particolarmente ventosa, con i venti di Libeccio che tenderanno a sostituirsi a quelli di Scirocco. Mari ancora molto mossi, localmente agitati. Temperature in calo, specie al Nord, sui settori tirrenici e sulle Isole Maggiori; valori ancora relativamente elevati sul versante adriatico.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Ottobre ore 13:06

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