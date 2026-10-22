Meteo: breve tregua dalle piogge, ma arriva aria più fredda. Le previsioni da giovedì 22 ottobre

Si sta allontanando dall’Italia l’intensa perturbazione responsabile del forte maltempo dei giorni scorsi: in mattinata porterà ancora residue precipitazioni all’estremo Nord-Est e sul basso Tirreno, mentre nel pomeriggio una locale instabilità interesserà le regioni del medio-basso adriatico.

Il generale miglioramento del tempo sarà tuttavia accompagnato da un’intensa ventilazione di Maestrale, che prende il posto dello Scirocco che aveva accompagnato la perturbazione: il calo termico dovuto all’afflusso di aria più fredda proseguirà anche nei giorni successivi, con temperature che si porteranno su valori anche inferiori alla media nel fine settimana e con temperature minime in brusca diminuzione già da stanotte.

Un’altra più debole perturbazione, la numero 6 di ottobre, arriverà venerdì al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, per poi portare probabilmente condizioni di instabilità sabato al Nord-Est, in Emilia e sul medio Adriatico, e domenica al Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 22 ottobre

Generale miglioramento del tempo, a parte ancora qualche pioggia al mattino in Friuli Venezia Giulia e sulla bassa Campania; tra pomeriggio e sera locali rovesci possibili sul medio e basso versante adriatico tra Marche e Puglia. Tempo soleggiato al Nord-Ovest e dal pomeriggio nel resto del Nord e in Toscana. Temperature massime in diminuzione su Alpi, Nord-Est, Emilia e regioni adriatiche. Forti venti di Maestrale sulle Isole maggiori, al Sud e sui mari circostanti; Bora sull’alto Adriatico; ventoso a tratti sulle Alpi. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 23 ottobre

Inizio di giornata con cielo parzialmente nuvoloso al Nord, in Toscana, Calabria e Isole, più spazi di sereno altrove. Nel pomeriggio peggiora con piogge sparse al Nord-Ovest, in Veneto, Emilia, alta Toscana e Sardegna; in serata le piogge si spostano al Nord-Est e sulle regioni centrali. Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime in calo al Nord-Ovest, in Toscana e al Sud. Venti intensi di Libeccio sul Ligure, con mare molto mosso o agitato; moderati occidentali in Sardegna, moderati o tesi settentrionali al Sud.