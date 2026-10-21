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Meteo, le previsioni per il weekend del 24-25 ottobre

Fine settimana con tempo variabile e più fresco. In seguito un promontorio di alta pressione riporterà condizioni di stabilità accompagnate da un rialzo termico
Tendenza21 Ottobre 2026 - ore 11:39 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La perturbazione in arrivo nella giornata di venerdì 23 (n° 6 di ottobre) condizionerà il tempo anche del fine settimana con i suoi ultimi strascichi nella prima parte di lunedì 26 ottobre all’estremo Sud. A contribuire alla conseguente variabilità sarà anche un altro fronte che domenica 25 lambirà le regioni settentrionali ma con effetti in termini di precipitazioni sostanzialmente concentrati lungo le Alpi.

Gli afflussi di aria fresca già in atto da giovedì 22 manterranno le temperature su valori anche sotto le medie stagionali, specie durante le fasi perturbate.

In seguito nell’ultima settimana di ottobre un promontorio di alta pressione dovrebbe allungarsi verso l’Europa e il Mediterraneo centrale riportando condizioni di stabilità accompagnate da un rialzo termico con valori che al Nord potranno salire verso valori leggermente sopra le medie stagionali. Il Sud invece rimarrà lambito da una circolazione depressionaria centrata in prossimità della Grecia conseguente attivazione di una fresca ventilazione settentrionale che manterrà le temperature su valori più contenuti.

Vediamo più nel dettaglio il tempo atteso nel fine settimana, una evoluzione che comunque presenta ancora ampi margini di incertezza; si raccomanda quindi di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.


Sabato 24 schiarite temporaneamente anche ampie potranno favorire le pianure del Nord-Ovest e il settore attorno al Ligure. Giornata più nuvolosa altrove pur in un contesto di variabilità. Il fronte interesserà ancora inizialmente le regioni di Nord-Est con piogge o rovesci sparsi che nel pomeriggio si concentreranno sull’Emilia Romagna. Fasi instabili sono attese al Centro-Sud con il rischio di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale più elevato tra le zone interne, il versante adriatico del Centro e sul basso Tirreno. La sera nubi in aumento al Nord-Ovest con qualche pioggia al confine in Valle d’Aosta. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo su Nord-Est, Sardegna e settore tirrenico. Giornata ventosa per venti di Maestrale da moderati a forti sul Tirreno e nelle Isole; venti settentrionali in graduale rinforzo anche sull’Adriatico.

Domenica 25 l’instabilità sarà ancora evidente al Sud, specie su Puglia, alto Ionio, Calabria e Sicilia settentrionale. Al Centro non mancheranno le nuvole ma con poche piogge residue a inizio giornata solo lungo le coste adriatiche. Al Nord transito di nuvole tra mattino e pomeriggio con alcune precipitazioni lungo le Alpi, specie quelle di confine. Massime in calo su pianure del Nord-Ovest, medio Adriatico, Sud e Sicilia. Venti di Maestrale da moderati a forti su medio Adriatico, Sud e Isole.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 21 Ottobre ore 16:01

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