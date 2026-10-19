Meteo 19 ottobre: breve tregua dal maltempo! Da martedì 20 piogge e venti

La perturbazione giunta dalla Francia e accompagnata da venti di Scirocco (la n. 4 di ottobre), porterà le ultime precipitazioni nella prima parte di oggi lunedì 19) al Nord-Ovest per poi allontanarsi.

Si tratterà solo di una breve pausa: infatti tra martedì 20 e mercoledì 21 si conferma il transito sull’Italia di una più intensa perturbazione (la n.5 del mese), responsabile di una fase di forte maltempo, con precipitazioni insistenti, forti temporali e possibili nubifragi, con conseguenti criticità e disagi.

In alcune aree del Centro-Nord, infatti, sono attesi notevoli quantitativi di pioggia, con accumuli totali anche superiori a 100 mm e localmente fino a 200 mm. Per giovedì 22 si profila un generale miglioramento, ma con venti molto intensi di Maestrale e un diffuso calo termico.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 19 ottobre

Al mattino cielo nuvoloso o coperto al Nord-Ovest, con deboli piogge e isolati rovesci in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Sereno o poco nuvoloso altrove, ma con più nubi in Toscana, nei settori ionici e in Sardegna. Nel pomeriggio cessano quasi del tutto le piogge al Nord-Ovest e si attenua la nuvolosità; situazione pressoché invariata nel resto del Paese, a parte qualche pioggia nel Cagliaritano. In serata nuvole di nuovo in aumento in gran parte del Nord, tranne in Emilia Romagna.

Temperature massime in temporaneo rialzo al Nord, in Toscana e Sardegna. Venti moderati o forti di Scirocco su Isole e mari di ponente, che risultano mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 20 ottobre

Nuovo rapido peggioramento a iniziare dalle regioni di Nord-Ovest con piogge e temporali in estensione tra pomeriggio e sera a Sardegna, regioni centrali tirreniche, Umbria, Emilia e Nord-Est. I rovesci e i temporali potranno essere di forte intensità e insistenti, con rischio di nubifragi, soprattutto in Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna e alta pianura Padana. Resistono parziali schiarite nel resto del Paese.

Temperature in calo nelle aree investite dal peggioramento; lievi rialzi al Sud. Ventoso quasi ovunque per venti di Scirocco; possibili raffiche durante i temporali. Mari molto mossi o agitati.