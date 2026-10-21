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Maltempo in Toscana, all’Isola d’Elba piogge record e colate di fango

Il maltempo in Toscana colpisce duramente l’Isola d’Elba, con piogge record fino a 200 mm, allagamenti, frane e colate di fango. Disagi anche a San Vincenzo.
Clima21 Ottobre 2026 - ore 15:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il maltempo in Toscana continua a provocare disagi, con piogge record all’Isola d’Elba, allagamenti e frane dopo il passaggio della forte perturbazione tra martedì 20 e oggi, mercoledì 21 ottobre.

Le precipitazioni più intense hanno interessato la costa toscana e l’Arcipelago, con accumuli eccezionali sull’isola: nella zona di Marciana Alta, sul versante nord-occidentale, sono stati registrati fino a 180 millimetri in poche ore, mentre altre rilevazioni hanno raggiunto quantitativi vicini ai 200 millimetri. A Campo nell’Elba sono caduti circa 40 millimetri in appena un’ora. L’intensità dei temporali ha provocato: strade allagate, colate di fango e smottamenti.

Maltempo Toscana, Isola d’Elba, frane e allagamenti: strade invase da acqua e fango

A causa del forte maltempo in Toscana, la situazione più critica pare essersi registrata all’Isola d’Elba, nel territorio comunale di Marciana, dove le abbondanti precipitazioni hanno provocato frane e riversato fango sulle strade. L’acqua, scesa con forza dalle colline, ha invaso alcuni tratti della viabilità, causando nuovi disagi per residenti e automobilisti. Diversi allagamenti sono stati segnalati anche a Sant’Andrea, sulla costa nord-occidentale dell’isola.

L’emergenza si aggiunge ai problemi dei giorni precedenti nella parte orientale dell’Elba, tra Rio e la frazione di Cavo, dove le piogge avevano già messo a dura prova il territorio. A Rio è stata inoltre disposta la chiusura precauzionale delle scuole. La Protezione Civile sta monitorando l’evoluzione della situazione e coordinando gli interventi nelle aree maggiormente colpite.

Le tendenze meteo per i prossimi giorni: nuovi temporali in arrivo?

Le previsioni meteo per la Toscana segnalano che l'arrivo del Libeccio, oggi, contribuirà a mantenere condizioni di instabilità soprattutto tra le province di Siena e Arezzo e lungo l’Appennino. Una certa variabilità potrà persistere fino alla mattina di giovedì 22 ottobre, con ulteriori precipitazioni possibili nelle aree a nord dell’Arno.

Un miglioramento più deciso è atteso nel pomeriggio di giovedì, ma la tregua potrebbe essere temporanea. Una nuova perturbazione atlantica è infatti prevista in avvicinamento da ovest venerdì 23 ottobre, con il rischio di nuovi rovesci tra la sera e la mattina di sabato 24, soprattutto nel settore settentrionale della regione.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 21 Ottobre ore 15:49

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