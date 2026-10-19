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Maltempo all’Isola d’Elba, nubifragio, allagamenti e danni: la situazione

Un violento nubifragio ha colpito l’Isola d’Elba, provocando allagamenti, frane e disagi soprattutto a Cavo e Rio. Problemi anche a Porto Azzurro e Capoliveri, mentre la provinciale della Parata è stata chiusa per una frana.
Clima19 Ottobre 2026 - ore 13:18 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il forte maltempo all’Isola d’Elba si è presentato sottoforma di una vero e proprio nubifragio. Le forti piogge hanno causati grandi allagamenti e provocato ingenti danni oltre che smottamenti e disagi alla circolazione.

Le situazioni più critiche si sono registrate sul versante orientale, soprattutto nel territorio comunale di Rio, ma le forti precipitazioni hanno interessato anche Porto Azzurro e Capoliveri. Ecco le ultime news sulla situazioni e le immagini che giungono dai territori più colpiti.

Maltempo all'Isola d'Elba: nubifragio e allagamenti

L'ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore l’Isola d’Elba si è presentata, come dicevamo, sottoforma di una vera e propria bomba d’acqua. Le forti piogge hanno causati grandi allagamenti, smottamenti e danni. Le situazioni più critiche si sono registrate soprattutto nel territorio comunale di Rio, ma le forti precipitazioni hanno interessato anche Porto Azzurro e Capoliveri.

Nello specifico a Cavo l’acqua ha invaso diverse strade, il lungomare, alcuni locali commerciali e abitazioni. Si è resa necessaria l’evacuazione di due immobili. Registrato anche un cedimento dell’asfalto nei pressi del campo sportivo. L’emergenza ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e dei volontari, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza delle aree più colpite.

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A Rio Marina, invece, la piena del torrente Riale ha trascinato due auto parcheggiate, mentre l’acqua ha allagato anche la strada che conduce al Villaggio Togliatti e al campo sportivo. Nella Valle di Bagnaia il corso d’acqua ha raggiunto livelli elevati, facendo temere un’esondazione.

I disagi alla viabilità hanno interessato la strada del Volterraio, sulla quale pioggia e ruscellamenti hanno depositato detriti, e la provinciale della Parata, tra Rio nell’Elba e Cavo, chiusa a causa di una frana che ha riversato terra e materiale sulla carreggiata.

Allagamenti si sono verificati anche a Porto Azzurro, con acqua penetrata in garage e locali ai piani bassi, mentre a Capoliveri sono stati segnalati detriti sulle strade. A Portoferraio, invece, la situazione è rimasta sotto controllo, con un problema circoscritto a un tombino e controlli sul territorio da parte della Protezione civile.

Le scariche elettriche avrebbero anche danneggiato alcuni elettrodomestici nelle abitazioni del territorio riese e interrotto le linee telefoniche.

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Allerta per rischio idrogeologico e nuovi temporali

Cosa ci si attende ora? Dopo il violento nubifragio, resta alta l’attenzione per il rischio idrogeologico e idraulico all’Isola d’Elba. La Sala operativa regionale della Protezione civile ha prorogato l’allerta meteo gialla per temporali forti fino ad oggi, lunedì 19 ottobre. Sono possibili ulteriori precipitazioni sparse, localmente intense, accompagnate da forti raffiche di vento e possibili grandinate. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso vicinanza alle comunità e alle attività colpite, sottolineando la necessità di mantenere alta la vigilanza nelle zone interessate dagli allagamenti.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Ottobre ore 17:02

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