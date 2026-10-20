Le 41 destinazioni meno conosciute da scoprire nel 2027: la classifica dei luoghi più sorprendenti del mondo

Monastero di Sucevita in Bucovina (Romania).

Nel 2027 viaggiare significherà soprattutto scegliere mete originali, lontane dai circuiti turistici più affollati e capaci di sorprendere con esperienze autentiche. Sempre più viaggiatori desiderano esplorare luoghi ancora poco conosciuti, dove godersi panorami straordinari senza fare i conti con le folle.

Dalle città ricche di creatività agli scenari naturali che sembrano usciti da una pellicola cinematografica, il mondo offre tantissime destinazioni tutte da valorizzare. A individuare alcune delle località più interessanti è stata la rivista Time Out, che ha raccolto una selezione di luoghi ancora poco presenti nelle classifiche turistiche più popolari.

Le destinazioni meno conosciute da visitare nel 2027, la classifica

La destinazione che occupa il primo posto nella classifica delle mete più sorprendenti per il 2027 è la Bucovina, una regione situata nella parte nord-orientale della Romania, dove la natura incontaminata si combina con antiche usanze e borghi dal fascino autentico. A renderla speciale sono soprattutto gli otto monasteri patrimonio UNESCO, celebri per i loro splendidi dipinti, oltre ai sentieri della Via Transilvanica e alle abitazioni decorate di Ciocănești.

Al secondo posto troviamo il South Dakota, negli Stati Uniti, una terra ideale per un viaggio on the road tra le spettacolari formazioni rocciose delle Badlands e i bisonti che popolano il Custer State Park.

La medaglia di bronzo va alle Asturie, nel nord della Spagna, dove Oviedo, Gijón e Avilés offrono un mix di architettura, spiagge, storia e gastronomia locale. In quarta posizione compare la penisola di Osa, in Costa Rica, un paradiso naturale ricco di foreste pluviali, animali esotici e litorali ancora selvaggi.

Il quinto posto spetta alla regione peruviana di San Martín, apprezzata per la straordinaria varietà di specie amazzoniche e le suggestive cascate circondate dalla vegetazione tropicale. Al sesto posto si trova Zambujeira do Mar, in Portogallo, una località costiera caratterizzata da alte scogliere e spiagge luminose, perfetta per chi desidera evitare le zone più frequentate dell'Algarve.

La settima posizione è occupata da Bisbee, in Arizona, un'antica cittadina mineraria oggi conosciuta per la sua atmosfera alternativa, i negozi vintage e i locali originali. All'ottavo posto si distingue Shenzhen, in Cina, una metropoli all'avanguardia che sorprende con innovazioni tecnologiche, musei moderni e spazi dedicati alla creatività.

La nona meta consigliata è Carry-le-Rouet, sulla costa francese, dove piccole insenature dalle acque cristalline offrono un'esperienza mediterranea più rilassata rispetto alle località più celebri della Costa Azzurra. A completare le prime dieci destinazioni è il Tioga Pass, in California, un itinerario panoramico nei pressi dello Yosemite National Park, famoso per i laghi montani e i paesaggi spettacolari che si possono ammirare durante i mesi estivi, quando la strada è accessibile.

Le altre destinazioni presenti in classifica

Tra le destinazioni meno conosciute da prendere in considerazione per i viaggi del 2027 ci sono luoghi straordinari sparsi in ogni angolo del pianeta, ideali per chi desidera vivere esperienze lontane dal turismo di massa. In Colombia, Filandia conquista con le sue case colorate, mentre le Azzorre, in Portogallo, offrono paesaggi vulcanici e panorami oceanici mozzafiato.

La Spagna sorprende con Cartagena, ricca di storia, mentre in Georgia la Strada militare attraversa montagne spettacolari e scenari suggestivi. Per gli amanti della natura, il parco nazionale Morne Seychellois, alle Seychelles, e la regione giapponese di Ishikawa rappresentano occasioni per scoprire ambienti incontaminati e tradizioni locali.

Anche Skopje, capitale della Macedonia del Nord, e L’Aia, nei Paesi Bassi, meritano attenzione per il loro patrimonio culturale e la vivacità urbana, mentre la Mongolia regala orizzonti sconfinati e avventure tra le steppe. Dall’Asia arrivano altre proposte interessanti, come Macao, con il suo incontro tra culture, e le isole Côn Đảo, in Vietnam, apprezzate per le spiagge e la biodiversità marina.

Chi preferisce il Nord Europa può puntare su Malmö, in Svezia, oppure Turku, in Finlandia, mentre Gibilterra e la Tunisia meridionale offrono scenari e tradizioni molto diversi tra loro.