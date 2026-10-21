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Allerta meteo arancione e gialla il 22 ottobre 2026 in Italia: ecco dove

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione e gialla anche il 22 ottobre 2026 in diverse regioni. Ecco quali.
Clima21 Ottobre 2026 - ore 16:53 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nuovo bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 22 ottobre 2026, in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla per piogge e criticità da Nord a Sud.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta arancione il 22 ottobre 2026

Il transito della perturbazione n.5 di ottobre 2026 continua a farsi sentire su gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere un nuovo stato di allerta meteo. La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 22 ottobre 2026, anche un'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

L'allerta arancione per la Protezione Civile indica un pericolo per fenomeni meteo intensi e diffusi, con possibili danni a strutture e infrastrutture, interruzioni di servizi o strade, e potenziali rischi per la sicurezza delle persone, comprese conseguenze gravi. Nel dettaglio l'allerta arancione per rischio idrogeologico scatta il 22 ottobre 2026 solo in Friuli Venezia Giulia nelle zone: Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre.

Allerta meteo gialla in Italia: le regioni a rischio il 22 ottobre 2026

Da segnalare anche l'allerta meteo gialla emessa dal Dipartimento della Protezione Civile per criticità nella giornata di domani, giovedì 22 ottobre 2026. Sono tre le regioni interessate dall'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico che corrisponde agli effetti negativi e ai potenziali allagamenti sul territorio causati dal superamento dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d'acqua principali (fiumi), con conseguenti fenomeni di esondazione, tracimazione o rottura degli argini. Ecco nel dettaglio le regioni e zone inserite nel bollettino di allerta gialla per rischio idraulico il 22 ottobre 2026:

  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;
  • Veneto: Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa per giovedì 22 ottobre 2026 in:

  • Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;
  • Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 21 Ottobre ore 22:07

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