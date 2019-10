Weekend tra sole e nuvole, poi un brusco peggioramento

Tra la notte di venerdì e la giornata di sabato i residui dell'ex uragano Lorenzo raggiungeranno l'Italia: i loro effetti sul Paese saranno però limitati a passaggi nuvolosi e a qualche pioggia. Nella giornata di sabato la perturbazione attraverserà molto rapidamente il Centro-Sud, con piogge che riguarderanno soprattutto le regioni meridionali; domenica invece porterà un po’ di instabilità per lo più concentrata su regioni adriatiche ed estremo Sud.



Le previsioni per le prossime ore.

La giornata di domenica comincerà all'insegna del tempo stabile, con ampi rasserenamenti soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Nelle altre regioni avremo una nuvolosità sparsa accompagnata solo da isolate piogge in Abruzzo e nella zona fra la bassa Calabria e il Messinese.

Nel corso del pomeriggio le nubi tenderanno ad aumentare ovunque, ma ancora una volta le precipitazioni saranno piuttosto scarse e limitate a qualche pioggia sulle Alpi di confine, lungo l’Appennino centro-meridionale, in Calabria e nel nord-est della Sicilia.

Tra la tarda sera e la notte la perturbazione numero 3 di ottobre investirà l’Italia: è previsto un brusco peggioramento a partire dal Nord, con piogge e rovesci che si estenderanno molto rapidamente dal Nord-Ovest verso le regioni tirreniche. Per quanto riguarda le temperature, non si prevedono variazioni significative: i valori rimarranno in generale nella media e localmente, specie nelle Isole, anche al di sopra.



Lunedì la perturbazione insisterà con rovesci e temporali, localmente anche forti, sulle regioni meridionali, sulle Isole e sul basso Lazio. Nelle altre regioni il tempo migliorerà abbastanza rapidamente, soprattutto al Nord dove le schiarite saranno ampie. Questa fase sarà accompagnata da venti intensi in rotazione attorno al centro di bassa pressione che si muoverà lungo il Tirreno. Le temperature sono destinate a calare in maniera marcata soprattutto sulle regioni centrali e sulla Sardegna.

Foto iStock/Getty Images