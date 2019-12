Weekend, tempo in miglioramento e temperature in aumento. Vento forte al Sud e sulle Isole

L'intensa perturbazione responsabile della fase di forte maltempo che ha investito le nostre regioni nella giornata di Santa Lucia, si sta trasferendo verso la Grecia e il sud dei Balcani, consentendo così, in questo secondo weekend di dicembre, un generale miglioramento.

A partire da domenica e, con buona probabilità, per tutta la prossima settimana,però, la circolazione atmosferica sul Mediterraneo si modificherà in maniera sostanziale: l'afflusso di masse d’aria decisamente più temperate provenienti dal Nord Africa riporteranno le temperature al di sopra della norma, in modo più sensibile al Centro-Sud e nelle Isole. Se da un lato il clima risulterà insolitamente mite per il periodo, particolarmente sulle regioni peninsulari e insulari, dall’altro, la risalita di correnti umide sciroccali riporteranno un tempo e un clima di stampo più autunnale al Nord e sull'alto versante tirrenico, con diverse occasioni per precipitazioni a partire da lunedì, nevose solo quote elevate sulle aree alpine.

Previsioni meteo per sabato. Ultime precipitazioni al mattino su Puglia garganica, sud della Calabria e nord della Sicilia, ma con tendenza a miglioramento. Residue nevicate lungo le Alpi centro-occidentali di confine, in esaurimento già nel primo pomeriggio. Altrove tempo in miglioramento e in prevalenza soleggiato, salvo alcuni annuvolamenti tra Toscana, nord del Lazio e Umbria e sulla Sardegna. Temperature: massime in sensibile rialzo al Nord, in ulteriore aumento al Centro-Sud. Venti: ancora molto forti o burrascosi al Sud e sulle Isole, fino a intensità di tempesta tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia. Mari: molto agitati o grossi quelli meridionali.

Foto Ansa

Previsioni meteo per domenica. Il tempo resterà prevalentemente soleggiato sul medio e basso versante adriatico, in Sicilia e nei settori ionici di Basilicata e Calabria. Più nubi invece nelle regioni tirreniche, in Umbria e in Liguria, con locali deboli piogge o pioviggini tra la riviera di Levante e l'alta Toscana. Nuvolosità in aumento nel corso della giornata in Pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico; le schiarite resteranno invece ampie nei settori alpini, prealpini e all'estremo Nord-Ovest.

Temperature massime in diminuzione sulla Val Padana occidentale, in aumento nel resto del Paese anche sensibile al Centro-Sud, con punte poco oltre i 20 gradi che al Sud e sulle Isole. Venti in attenuazione e provenienti da sud-ovest sulla maggior parte dei mari.