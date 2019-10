Weekend: tempo in miglioramento e caldo anomalo

forte maltempo in atto su metà Italia, entro il fine settimana si sarà allontanata anche dalle Isole, si cui continuerà ad insistere fino a venerdì. Il caldo anomalo che sta caratterizzando questa settimana proseguirà anche nel fine settimana. Le anomalie più alte si registreranno al Centro-Nord dove le temperature raggiungeranno i 20-22 gradi, con picchi fino a 24 gradi. Si tratta di valori 5-6 gradi più alti del normale.



Sabato si attenua l’instabilità in Calabria e nelle Isole con gli ultimi brevi e locali rovesci o temporali nel reggino, sulla Sicilia orientale, nel nord e est della Sardegna. Fenomeni quasi ovunque in esaurimento entro sera. Sul resto d'Italia ampie schiarite. Qualche banco di nebbia possibile all’alba tra bassa Lombardia, alessandrino ed Emilia. Temperature in lieve calo nelle minime; massime in lieve aumento eccetto su Adriatico e Ionio e su valori ancora sopra le medie stagionali. Specie sulle regioni del Centro-Nord le temperature massime saranno fino a 5-6 gradi più alti del normale. Venti localmente forti su tirreno e nelle Isole. Il fine settimana si conclude con una giornata di domenica all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Unica eccezione sulle due isole maggiori dove persisterà un po’ di nuvolosità accompagnata da residue precipitazioni, in particolare sulla Sicilia centro-meridionale. Temperature senza grandi variazioni: i valori resteranno oltre la media in gran parte del Paese con picchi fino a 20-23 gradi al Nord, 25-26 al Centro-Sud.



L’inizio della prossima settimana sarà ancora caratterizzato da una situazione stabile e vedrà un miglioramento del tempo anche sulle Isole maggiori. Tuttavia al Nord lunedì assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità che non sarà accompagnata da precipitazioni. La nuvolosità in aumento al Nord è l’avanguardia di una nuova perturbazione che tra martedì e mercoledì porterà un po’ di piogge soprattutto sulle regioni settentrionali. Tutta la prima parte della settimana ancora da temperature sopra la media che tenderanno solo a calare leggermente sulle regioni del Nord, a causa del peggioramento.

Nella seconda parte della settimana è possibile la prima irruzione fredda della stagione che potrebbe determinare un tracollo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali: le temperature potrebbero localmente calare di 8-10 gradi nel giro di 24-48 ore. Si tratta al momento di una tendenza su cui daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Foto ANSA