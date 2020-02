Weekend soleggiato sull'Italia grazie all'alta pressione

Dopo la giornata insolitamente mite di martedì, ci attendono condizioni meteo più consone al periodo, con temperature in generale calo, vicine ai valori medi stagionali; il ritorno di un po’ di freddo non sarà però accompagnato da un vero e proprio peggioramento del tempo, perché le condizioni meteo rimarranno in prevalenza soleggiate e non sono previste piogge o nevicate. Nella notte tra giovedì e venerdì una perturbazione (la n.3 del mese) porterà qualche pioggia tra Liguria e Toscana e al Nordest, con neve fino a bassa quota, poi nel corso di venerdì nuvole e un po’ di piogge soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, mentre l’aria relativamente mite, che accompagnerà questo peggioramento, farà nuovamente salire le temperature oltre la norma. Il fine settimana si prospetta invece in generale soleggiato e mite.



Le previsioni per le prossime ore.

Venerdì la perturbazione giunta giovedì sera sulle regioni settentrionali scorrerà molto rapidamente lungo la Penisola portando una breve fase piovosa nelle prime ore del mattino sulle regioni centrali (specie su Marche e zone interne); tra fine mattina e pomeriggio piogge sparse su Molise e regioni meridionali, localmente più intense su alta Calabria tirrenica, Puglia e Appennino campano. Al Nord il tempo sarà soleggiato per tutto il giorno. In serata tempo in miglioramento anche al Sud. Temperature in aumento soprattutto al Centro-Nord e nei valori minimi. Venti in indebolimento al Nord, da moderati a tesi sulle isole e sulle regioni centro-meridionali: in rotazione da sud-ovest a nord. Sabato l’alta pressione si rinforzerà sopra il nostro Paese, assicurando una giornata di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Temperature in lieve diminuzione, soprattutto nei valori minimi e al Centro-Sud. Il tempo sarà stabile anche domenica, ma i cieli saranno più grigi, specialmente dal pomeriggio, sulla Liguria, sulla pianura padana e nel nord della Toscana. Temperature al di sopra della norma stagionale.

Immagine iStock-Getty Images