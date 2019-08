Weekend soleggiato sull'Italia

Venerdì giornata con prevalenza di sole per la presenza dell'alta pressione. Le temperature saranno in lieve aumento, ma con caldo ancora sopportabile e senza afa. Le previsioni per le prossime ore.

Sabato altra giornata tranquilla e nel complesso soleggiata. Il sole però risulterà comunque intervallato da nuvole passeggere sia al Nord che in gran parte della Penisola. Qualche addensamento più consistente ma senza il rischio di precipitazioni potrà interessare sia il settore alpino che nel pomeriggio la dorsale appenninica. Temperature per lo più in rialzo ma con caldo ancora nella norma; punte non oltre i 31-33°C.Qualche residuo rinforzo di Maestrale nel Salento. Domenica giornata soleggiata. Da segnalare solo qualche annuvolamento sulle Alpi e sul Piemonte con qualche debole precipitazione sulle Alpi occidentali. Temperature ritorneranno sopra la media a partire dal Centro-sud, l’aria calda investirà dapprima le zone tirreniche e la Sardegna, con punte di 35°C sull’Isola. Al Nord valori nella norma o leggermente sopra con punte di 32-33°C. Nei giorni successivi al Centro-sud continua la fase soleggiata con un ulteriore aumento delle temperature con valori facilmente fino a 35°C ma con punte leggermente superiori nelle zone interne. Valori in crescita anche al Nord. Il settentrione inoltre vedrà un aumento dell’instabilità con rischio di rovesci e temporali che saranno collocati prevalentemente sulle zone montuose ma con possibili sconfinamenti fino in pianura. Maggiore nuvolosità sarà presente su Nordovest e Alpi, più soleggiato nel resto delle regioni. Martedì giornata molto simile, ma con maggiore probabilità di rovesci e temporali sulle Alpi e sulla pianura piemontese. Tempo più soleggiato al Nordest e al Centro-sud. Ulteriore crescita delle temperature con punte di 34°C anche sulla pianura padana orientale, picchi anche di 36-37°C nelle zone interne del Centro-sud.

Foto iStock/Getty images