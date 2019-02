Weekend soleggiato e mite: si sfioreranno i 20°C

Una robusta area di alta pressione di matrice nord-africana si è estesa fino all’Europa occidentale e centrale abbracciando anche le nostre regioni centro-settentrionali e la Sardegna, dove il tempo resterà stabile con temperature diurne oltre la media e quota dello zero termico intorno ai 3000 metri. Durante il fine settimana l’alta pressione guadagnerà terreno verso le regioni meridionali estendendo in tal modo le condizioni di stabilità anche al Centro-Sud. Questa situazione favorirà la formazione di nebbie che a partire da domenica cominceranno a farsi sempre più probabili durante le ore notturne e al primo mattino, specie sulle pianure del Nord. Le condizioni di stabilità proseguiranno probabilmente anche durante la prossima settimana, con rischio sempre più elevato di nebbie e strati nuvolosi persistenti che potranno rendere a tratti grigie le giornate in molte zone. I dati attualmente a disposizione suggeriscono con buona probabilità una conclusione del mese di febbraio senza particolari cambiamenti, con tempo stabile, precipitazioni scarse o del tutto assenti, a causa di una situazione di blocco della circolazione atmosferica determinata dalla persistenza dell’alta pressione sull’area europea.

Previsioni meteo per sabato. Tempo stabile con prevalenza di sole, a parte dei residui annuvolamenti sul Molise, al Sud e sulla Sicilia, ma senza precipitazioni. Temporanei annuvolamenti anche sulla Sardegna tirrenica. Locali nebbie di notte sulla bassa Val Padana. Temperature senza grosse variazioni; valori massimi di nuovo oltre la media, a tratti su livelli primaverili, specie al Nord con punte di 13-15°C, ma anche in Toscana dove si potranno raggiungere i 16-19°C. Venti in attenuazione, salvo residui rinforzi da nord o nord-est all’estremo Sud.

Previsioni meteo per domenica. Cielo sereno su gran parte del Paese, con tempo stabile. Nelle ore più fredde nebbie sulla Val Padana, specie sul settore centro-orientale e localmente anche nelle Valli del Centro. Temperature in aumento soprattutto sul versante adriatico e al Sud e ancora sopra le medie. Venti per lo più deboli; correnti di Scirocco in moderato rinforzo nel Canale di Sardegna con moto ondoso in graduale aumento.

