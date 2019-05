Weekend instabile sull'Italia

Ultima parte della settimana segnata ancora dalla instabilità atmosferica sull'Italia e con la prospettiva di un peggioramento del tempo, per l’azione congiunta di altre 2 perturbazioni: una atlantica (la n.8 del mese), in movimento dall’Europa occidentale verso il basso mar Mediterraneo, l’altra nord africana (n.9). Entrambe investiranno il nostro Paese a partire da sabato dando luogo, tra domenica e lunedì, all’ennesima ondata di maltempo. E all’orizzonte non si intravede ancora nessun miglioramento duraturo, anzi: maggio si concluderà esattamente come è iniziato, instabile e localmente perturbato, con l’ultima perturbazione del mese (la n.10) che dovrebbe transitare tra martedì e mercoledì. Dal punto di vista termico, le temperature oscilleranno intorno ai valori medi stagionali, con la tendenza a riportarsi leggermente al di sotto durante le fasi di maltempo.

Previsioni meteo per sabato. Tempo molto instabile al Nord e nelle zone interne del Centro, con numerosi e frequenti rovesci o temporali, localmente intensi. Cielo molto nuvoloso sulla Sicilia, con piogge soprattutto a metà giornata. Nuvolosità in aumento del resto del Sud e sulla Sardegna, con le prime piogge dal pomeriggio nel sud-est dell'isola. La sera qualche pioggia su Calabria, Campania e Lazio. Nella notte tendenza a peggioramento su buona parte delle regioni peninsulari. Temperature: massime in leggera diminuzione al Nord e nelle Isole maggiori, senza grandi variazioni altrove. Venti di Scirocco in rinforzo intorno alle Isole maggiori.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per domenica. Nella giornata di domenica assisteremo ad un marcato peggioramento del tempo sulle regioni centro-meridionali e nelle Isole maggiori a causa della perturbazione n. 8 in risalita dal Nord Africa. In questa parte del Paese quindi sono attese piogge e rovesci. Al Nord condizioni di generale variabilità con locali rovesci o brevi temporali più probabili al Nordovest ed Emilia. Temperature massime in calo al Centro-Sud e Sardegna. Venti moderati o tesi di Scirocco sui mari meridionali e sull’Adriatico, settentrionali in Liguria e intorno alla Sardegna