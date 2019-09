Weekend estivo sull'Italia: sole e caldo fuori norma

Anche durante il fine settimana l’alta pressione di matrice africana occuperà stabilmente l’Italia, garantendo in tutte le nostre regioni prevalenza di tempo bello e stabile, con temperature in crescita e in generale di qualche grado al di sopra delle medie stagionali. Ci attendono quindi giornate piene di sole e caratterizzate da un po’ di caldo estivo, comunque senza picchi eccessivi: le temperature massime saranno per lo più comprese fra 25 e 30 gradi, con qualche picco di 31-32 gradi soprattutto nelle regioni del versante tirrenico e nelle Isole Maggiori. Il caldo potrebbe intensificarsi tra lunedì e martedì, specie al Centro-Sud, mentre nella giornata di mercoledì potrebbe giungere sull’Italia un fronte instabile proveniente dal Nord Europa, in grado di riportare un po’ di piogge e anche un calo delle temperature, specie al Nord, in Toscana e sul medio versante Adriatico. All’estremo Sud, sul medio-basso Tirreno e sulle Isole maggiori le temperature dovrebbero far registrare ancora valori al di sopra delle medie stagionali

Previsioni meteo per sabato. Sabato ancora bel tempo, con cielo in generale sereno o al più poco nuvoloso; temporaneo e moderato aumento della nuvolosità, nelle ore pomeridiane, solo su zone alpine e prealpine. Venti di Tramontana, da deboli a moderati, sulle regioni meridionali. Temperature con poche variazioni, sempre nel complesso di qualche grado al di sopra delle medie stagionali: massime per lo più comprese fra 25 e 30 gradi, con punte di 31-32 gradi. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-90).

Previsioni meteo per domenica. Domenica altra giornata di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Tuttavia non mancherà qualche annuvolamento: da segnalare la possibilità di un cielo leggermente velato dal passaggio di nubi alte e sottili, e un po’ di nubi sparse e innocue, specie al mattino, lungo la fascia prealpina e pedemontana del Nord Italia. Temperature senza grandi variazioni e sempre oltre le medie stagionali, con punte anche leggermente oltre 30 gradi. Venti in prevalenza deboli, salvo locali rinforzi da est nel Canale di Sardegna e, da nord, tra Puglia e Mar Ionio.

Foto Ansa