Weekend di tempo estremamente variabile

Ultimo fine settimana di agosto nel segno dell’instabilità atmosferica, a causa della presenza sull’Italia di una debole area di bassa pressione, in lento movimento verso est. L’attività temporalesca alimentata da questa depressione sarà più accentuata nelle ore pomeridiane, nelle aree montuose e interne di tutte le regioni, ma non si escludono temporali anche su alcuni tratti costieri e di pianura al Nord. Dopo un temporaneo e lieve rialzo della pressione atmosferica previsto per l’inizio della prossima settimana, tra martedì e giovedì si profila una nuova fase di tempo molto instabile sull’Italia, complice il passaggio di una perturbazione atlantica. Dal punto di vista termico, nessuna altra ondata di calore in vista: il mese di agosto si concluderà con un caldo estivo nella norma o poco al di sopra.

Previsioni meteo per sabato. Al Sud, su Sardegna e Sicilia tempo inizialmente soleggiato; nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci o temporali isolati attorno alle aree montuose e zone interne adiacenti. Nel resto del Paese tempo più variabile e instabile, con alternanza di schiarite e di annuvolamenti. Il rischio di rovesci e temporali sarà più elevato attorno ai rilievi del Nord, lungo la dorsale centro-settentrionale, in Emilia, in Umbria e nelle zone interne di Toscana e Lazio. Dalla sera tendenza a una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, quasi stazionarie altrove, con ancora locali picchi di 33-34 gradi al Sud. Venti in prevalenza deboli, ma con rinforzi nelle aree temporalesche.

Previsioni meteo per domenica. Tempo inizialmente abbastanza soleggiato, con annuvolamenti modesti e a carattere locale. Fra tarda mattina e pomeriggio aumento dell’instabilità, con lo sviluppo di numerosi temporali su buona parte delle aree montuose, nelle zone interne della Penisola, isolatamente anche sulla pianura emiliana e sulle coste tirreniche della Sardegna. Dalla sera tendenza a una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature stazionarie o in lieve aumento con valori generalmente compresi tra 28 e 33 gradi. Venti in prevalenza deboli, ma con rinforzi nelle aree temporalesche.