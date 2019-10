Weekend di sole e caldo da Nord a Sud, ancora instabile sulle Isole

L'ultimo fine settimana di ottobre promette tempo soleggiato su gran parte d'Italia: sabato sarà ancora possibile qualche rovescio o temporale su Sicilia orientale e sulla Sardegna, mentre domenica il tempo risulterà più stabile anche sulle Isole maggiori.

La fase di tempo stabile, però, sarà breve: già da lunedì prossimo assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità al Nord. Si tratta dell’avanguardia di una nuova perturbazione che tra martedì e giovedì porterà piogge e rovesci in tutto il Paese.

La lunga fase di caldo anomalo proseguirà fino all’inizio della prossima settimana: nei prossimi giorni, infatti, i valori resteranno decisamente miti con punte intorno ai 25 gradi al Centro-Sud. La situazione però è destinata a cambiare verso la fine del mese, quando sembra arrivare la prima irruzione fredda della stagione.

Previsioni meteo per sabato. Tempo soleggiato su gran parte del Paese, con cielo in prevalenza sereno al Centro-Nord e pochi annuvolamenti significativi al Sud. Sulle Isole maggiori nuvolosità variabile accompagnata da qualche rovescio o temporale più probabile sulla Sicilia orientale e sul nord della Sardegna.

Temperature minime in lieve diminuzione, massime stazionarie o in lieve aumento e ancora sensibilmente oltre la norma.

Previsioni meteo per domenica. Sarà una domenica all'insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Unica eccezione sulle due Isole maggiori dove persisterà un po' di nuvolosità ma senza precipitazioni significative.

Temperature senza grandi variazioni: i valori resteranno oltre la media in gran parte del Paese con picchi fino a 20-23 gradi al Nord, 25-26 al Centro-Sud.

