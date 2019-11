Weekend di maltempo. Anche la nuova settimana inizierà con tempo perturbato

Si sta avvicinando una nuova perturbazione (la numero 6 di novembre) che nella seconda parte di giovedì riporterà la pioggia su tutto il Nord-Ovest, sulla Toscana e in Sardegna, con nevicate anche abbondanti sulle zone alpine. Venerdì questa stessa perturbazione coinvolgerà, con le sue piogge, gran parte del Centro-Nord, Campania e Sardegna, sempre con abbondanti nevicate sulle Alpi, questa volta centro-orientali. Sono attese piogge diffuse e anche di forte intensità, mentre il vento soffierà ancora una volta intenso in gran parte dei nostri mari: in particolare torna a soffiare forte lo Scirocco sull’alto Adriatico. Sempre tra giovedì e venerdì sono attesi nuovi episodi di acqua alta a Venezia, con valori massimi attorno ai 140 cm. La perturbazione si muoverà molto lentamente, perché ancorata a un vortice di bassa pressione che per tutto il fine settimana rimarrà posizionato sul sud della Francia.



Le previsioni aggiornate per le prossime ore



Foto Ansa



Nella giornata di sabato piogge e temporali anche di forte intensità saranno possibili in Sardegna e nelle regioni centrali, in particolare sul versante tirrenico del Centro. Cielo coperto con piogge sparse anche al Nord, più intense e diffuse a fine giornata in Emilia Romagna e al Nord-Est, con rischio di temporali in Friuli Venezia Giulia. Quota neve sulle Alpi intorno a 1000-1200 metri, ma anche a quote inferiori su quelle occidentali al mattino. Maggiore variabilità al Sud e in Sicilia, dove comunque non mancheranno alcune piogge e qualche isolato temporale in Campania e nella Sicilia occidentale. Forti venti meridionali al Centro-Sud, dove è previsto di conseguenza un rialzo termico. Temperature in lieve calo nel resto d’Italia, con valori anche al di sotto della media al Nord-Ovest. L’evoluzione nella giornata di domenica è ancora affetta da una notevole incertezza per quanto riguarda soprattutto le regioni settentrionali. Le precipitazioni sono ancora probabili infatti al mattino al Nord-Est, mentre il resto del Nord potrebbe vedere un miglioramento nel corso della giornata. Maggiore nuvolosità e tempo ancora instabile, invece, al Sud e in parte del Centro, con piogge e temporali più diffusi su Puglia, Calabria e Basilicata. Giornata ancora ventosa, specie sui mari centro-meridionali e sulle isole maggiori. Anche l’inizio della settimana sarà probabilmente condizionato dalla presenza di un vortice di bassa pressione posizionato a ovest della nostra Penisola, responsabile di venti ancora sostenuti e di condizioni di instabilità che, lunedì, interesseranno soprattutto, Sardegna, regioni tirreniche e parte del Nord-Ovest.