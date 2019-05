Weekend di maltempo al Centro-nord

Venerdì il tempo migliorerà anche al Sud quindi gran parte dell’Italia vedrà una tregua. Una nuova perturbazione (la n. 7 di maggio) si affaccerà però al Nord portando un graduale peggioramento a iniziare da Piemonte, Valle D’Aosta e settore alpino. La perturbazione sarà accompagnata da un rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di Ponente e quindi da un sensibile rialzo termico nelle regioni centro-meridionali. Le previsioni per le prossime ore.

Sabato maltempo in gran parte del Centro-nord con piogge anche intense e insistenti soprattutto sulle regioni settentrionali, possibili temporali al mattino sul medio versante tirrenico e successivamente anche nelle zone interne del Centro, in Emilia e in Triveneto con quota neve sulle Alpi dai 1600 metri su quelle occidentali fino ai 2000 metri in Alto Adige. Cielo in prevalenza nuvoloso anche al Sud e nelle Isole con rovesci isolati possibili in Sardegna e in Campania. Temperature in calo nelle zone interessate dal peggioramento, ventoso per venti di Maestrale sulla Sardegna, meridionali sui restanti mari, da est in Val Padana. Domenica prevarranno ancora le nuvole e il tempo instabile al Centro-nord e in Sardegna, mentre al Sud e in Sicilia una nuvolosità variabile lascerà spazio anche a temporanee schiarite. Al mattino piogge localmente intense sull’alta Lombardia, possibili rovesci o temporali nelle Venezie, fenomeni più deboli e isolati nel resto del Nordovest, in Emilia, sull’alta Toscana e nelle zone interne del Centro. Limite della neve elevato fino ai 1800-2000 metri solo nel settore alpino occidentale. Nel pomeriggio il rischio di locali rovesci o temporali riguarderà soprattutto l’est della Lombardia, le Venezie, il nord dell’Emilia, l’Appennino settentrionale e le zone interne del Centro e della Sardegna; locali precipitazioni saranno possibili nel resto del Nord e in costa su Marche e nord della Sardegna. In serata migliora in termini di precipitazioni con qualche pioggia principalmente al Nordest. Temperature per lo più stabili o in lieve rialzo. Venti in attenuazione, ma con raffiche nelle aree temporalesche. Anche l’inizio della nuova settimana vedrà condizioni di instabilità. Da martedì le precipitazioni saranno comunque più localizzate e le temperature tenderanno a risalire.

Foto iStock/Getty Images