Weekend di maltempo

L’intensa perturbazione all’origine del maltempo osservato su molte aree del nostro Paese insisterà sull’Italia anche durante questo fine settimana, accompagnata oggi da forti e tiepidi venti di Scirocco al Sud e sulla Sicilia. Le precipitazioni più abbondanti sono attese sulle regioni nord-orientali e su quelle centrali. Le abbondanti nevicate sulle Alpi manterranno elevato il pericolo valanghe, soprattutto sul settore orientale dove rimane di livello 4 sulla scala da 1 a 5. Anche l’inizio della prossima settimana si prospetta all’insegna del tempo molto variabile o perturbato a causa della continua e ostinata assenza di un’area di alta pressione in grado di garantire tempo stabile. Le temperature oggi saranno particolarmente miti al Sud a causa dello Scirocco; in seguito in tutto il Paese osserveremo valori prossimi alla media stagionale.

Previsioni meteo per oggi. Ancora una giornata all’insegna del maltempo su molte regioni italiane, in particolare su quelle del Centro, in Sardegna e al Nord-Est. Al Nord-Ovest, specialmente dal pomeriggio, non si verificheranno precipitazioni significative; al Nord-Est piogge in intensificazione dal pomeriggio e nevicate sulle Alpi sopra 1300-1400. Al Centro piogge abbondanti e possibili temporali sopratutto sul settore tirrenico e sul Lazio; in Sardegna rovesci e temporali sparsi. Al Sud e in Sicilia nubi meno compatte, con alcuni rovesci nel nord della Campania e sulla Calabria ionica; peggiora dalla sera in Sicilia. Temperature minime in deciso rialzo al Sud e Sicilia, stazionarie o in lieve calo altrove; massime in leggero calo al Centro. Forti venti di Scirocco insistono al Sud e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per domenica. Cielo in prevalenza nuvoloso su tutte le regioni. Al mattino rovesci e temporali al Sud; qualche pioggia sul Lazio e sulla Toscana; deboli nevicate sulle Alpi centro-orientali sopra 1200-1500 m. Nel pomeriggio rovesci o temporali isolati al Sud, sul centro-ovest della Sardegna, su Levante Ligure, su alta Toscana e Sardegna; la sera possibili rovesci anche sulla Lombardia, con neve sopra 900-1000 m. Temperature in calo al Sud e sulla Sicilia. Venti: intenso Scirocco sull’alto Ionio, deboli sul medio e alto Adriatico, tesi occidentali sugli altri mari e sulle Isole.

Foto iStock/Getty Images