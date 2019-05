Weekend di maltempo

Anche il fine settimana sarà in generale nuvoloso, piovoso e piuttosto fresco perché la perturbazione numero 7 del mese darà luogo ad un nuovo deciso peggioramento del tempo, con piogge che bagneranno soprattutto il Centro-Nord. In compenso le intense correnti meridionali che accompagnano la perturbazione eviteranno che le temperature scendano eccessivamente: quindi farà fresco, con temperature al di sotto della norma, ma senza i valori praticamente invernali dello scorso fine settimana.

Previsioni meteo per oggi. Molte nubi al Centro-Nord, dove la pioggia nel corso del giorno bagnerà praticamente tutte le regioni; piogge più intense e più insistenti su Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia e Toscana; neve sulle zone alpine oltre 1800-2000 metri. Giornata tra sole e nuvole al Sud e nelle Isole, con appena qualche breve ma improvviso acquazzone su Campania e interno della Sardegna. Temperature massime in calo nelle zone interessate dal peggioramento. Venti da moderati a localmente forti in tutto il Centro-Sud, Emilia Romagna e Liguria, di Maestrale sulla Sardegna, da est-nordest in Val Padana, meridionali nei restanti settori. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per domenica. Nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Sud e nelle Isole. Nel corso del giorno piogge sparse e intermittenti su tutto il Nord e tutte le regioni centrali; possibili temporali soprattutto al Nord-Est e zone interne del Centro. Ancora delle nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1800-2000 metri. Temperature massime in leggero rialzo al Sud e Isole, pressoché stazionarie altrove.

Foto iStock/Getty Images