Weekend di maltempo

Anche il fine settimana sarà in generale nuvoloso, piovoso e piuttosto fresco perché la perturbazione numero 7 del mese, la quale proprio in queste ore sta raggiungendo con la sua avanguardia il nostro Paese, darà luogo ad un nuovo deciso peggioramento del tempo, con piogge che bagneranno soprattutto il Centro-Nord. In compenso le intense correnti meridionali che accompagnano la perturbazione eviteranno che le temperature scendano eccessivamente: quindi farà fresco, con temperature al di sotto della norma, ma senza i valori praticamente invernali dello scorso fine settimana.

Previsioni meteo per sabato. Molte nubi al Centro-Nord, dove la pioggia nel corso del giorno bagnerà praticamente tutte le regioni; piogge più intense e più insistenti su Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia e Toscana; neve sulle zone alpine oltre 1800-2000 metri. Giornata tra sole e nuvole al Sud e nelle Isole, con appena qualche breve ma improvviso acquazzone su Campania e interno della Sardegna. Temperature massime in calo nelle zone interessate dal peggioramento. Venti da moderati a localmente forti in tutto il Centro-Sud, Emilia Romagna e Liguria, di Maestrale sulla Sardegna, da est-nordest in Val Padana, meridionali nei restanti settori. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per domenica. Nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Sud e nelle Isole. Nel corso del giorno piogge sparse e intermittenti su tutto il Nord e tutte le regioni centrali; possibili temporali soprattutto al Nord-Est e zone interne del Centro. Ancora delle nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1800-2000 metri. Temperature massime in leggero rialzo al Sud e Isole, pressoché stazionarie altrove.

Foto iStock/Getty Images