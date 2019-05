Weekend di maltempo

Giungono conferme circa una seconda parte di settimana decisamente più dinamica e movimentata a causa del passaggio di diverse perturbazioni. Due in transito quasi simultaneamente sull'Italia tra giovedì e sabato, la terza nel weekend. Quest'ultima sarà responsabile, tra domenica e lunedì, di un colpo di coda dell'inverno con il ritorno della neve a quote insolitamente basse per la stagione.

Le previsioni per le prossime ore.

Sabato maltempo in gran parte d’Italia, salvo il Nordovest e al Sardegna e lungo le coste toscane, dove ci saranno delle schiarite con un po’ di instabilità sulle zone montuose. Tra il Nordest e il resto del Centro-sud cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e temporali. In serata e nella notte fenomeni in decisa attenuazione al Centro-sud mentre il tempo peggiorerà al Nord, specie nel Nordest, con piogge localmente intense e quota neve in rapido calo sulle Alpi anche sotto i 1000 metri. Ventoso per venti di Maestrale su Tirreno e Isole e per venti meridionali tra lo Ionio e il basso Adriatico. Temperature senza grandi variazioni al Nordovest, in calo nel resto dell’Italia, più sensibile al Sud. Domenica sarà una giornata di maltempo su Nordest, Liguria orientale e regioni centrali con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto e con numerose piogge particolarmente intense e insistenti tra Emilia Romagna, Toscana e nord delle Marche dove non si escludono anche temporali. La neve cadrà abbondante sull’Appennino settentrionale e sui rilievi marchigiani localmente fino a 600-700 metri di quota. Al mattino nevicherà diffusamente anche sulle Alpi centro-orientali sempre sotto i 1000 metri. Piogge sparse anche su Campania, Calabria tirrenica e nord della Sardegna. Ampie schiarite nell’estremo Nordovest, in Puglia, Basilicata Sicilia e Calabria ionica. Temperature in bruisco e sensibile calo al Nord toscana, Umbria, nord delle Marche e Lazio Giornata molto ventosa sull’Italia con venti localmente burrascosi con mari quasi ovunque da mossi ad agitati.

