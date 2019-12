Weekend di forte maltempo: stamttina ancora rischio nubifragi

L’intensa perturbazione (la n.7) che sta causando forte maltempo, anche sabato insisterà in molte regioni determinando ancora piogge di forte intensità soprattutto al mattino; dal pomeriggio tenderà ad allontanarsi lasciando spazio a una breve tregua in vista di un nuovo pesante peggioramento a causa dell’arrivo di un’altra intensa perturbazione atlantica (la n.9) che già in serata porterà nuove piogge e temporali a partire dalle regioni occidentali ma in rapida estensione al resto d’Italia: fra la fine di sabato e la mattina di domenica saranno possibili forti precipitazioni all’estremo Nord-Est e sul versante tirrenico. Il fine settimana sarà caratterizzato anche da impetuosi venti mediamente occidentali che potranno raggiungere intensità di burrasca e a tratti anche di tempesta con raffiche anche oltre i 100 km/h; naturalmente il moto ondosi dei mari aumenterà notevolmente, specie su quelli occidentali che diverranno molto agitati o grossi con onde probabilmente fino a 6-8 metri e mareggiate lungo le coste esposte. Questa fase verrà accompagnata da temperature che rimarranno di nuovo al di sopra della norma. I dati attuali confermano per la prossima settimana la tendenza a un graduale miglioramento grazie al progressivo rinforzo dell’alta pressione: la giornata di Natale si prospetta, quindi, all’insegna del tempo stabile e in gran parte soleggiato, con un leggero ridimensionamento delle temperature rispetto ai valori fuori stagione attuali.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino piogge sparse in Lombardia, al Nord-Est, al Centro, in Campania e Sardegna, particolarmente intense anche a carattere temporalesco su Venezie e regioni tirreniche; non si escludono locali nubifragi su Toscana, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Quota neve intorno a 1300-1600 metri sulle Alpi centro-orientali. Nel resto d’Italia solo un po’ di nuvole, con tendenza a schiarite al Nord-Ovest. Nel pomeriggio situazione in via di miglioramento, salvo ancora delle precipitazioni all’estremo Nord-Est, nelle zone interne del Centro, al Sud esclusa la Puglia settentrionale, e in Sicilia, ma con fenomeni in attenuazione in serata. A fine giornata nuovo rapido e sensibile peggioramento a partire dalle regioni occidentali. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, di nuovo ben oltre la media. Venti forti o a tratti burrascosi di Libeccio con mari molto mossi o agitati, eccetto lungo le coste sottovento. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA 70).

Previsioni meteo per domenica. Residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche e in Basilicata, in miglioramento dal pomeriggio. Precipitazioni più insistenti su Lazio, zone interne del Centro, Campania, Calabria tirrenica e Isole con possibili temporali sul basso Tirreno. Nevicate oltre 1000-1400 metri sulle Alpi, specie nei settori di confine. Schiarite ampie nel resto del Paese. In serata tendenza a un miglioramento anche al Centro. Temperature senza grosse variazioni, a parte un calo nelle massime in Sardegna; valori ancora quasi ovunque relativamente miti con picchi vicini ai 20 gradi su medio Adriatico, Sud e Isole. Venti occidentali burrascosi, con raffiche anche tempestose soprattutto sui mari di ponente, le Alpi occidentali e le creste appenniniche centro-meridionali. Mari molto mossi o agitati, ma fino a molto agitati o grossi a ovest della penisola con mareggiate sulle coste esposte al vento.

Foto Istock/Getty Images