Weekend dell'Immacolata con sole e qualche nebbia

Venerdì le correnti umide occidentali determineranno ancora un cielo in gran parte nuvoloso, a eccezione degli estremi settori settentrionali, dove invece prevarranno le schiarite. Qualche locale precipitazione sarà possibile lungo il versante tirrenico e al Sud. Nel fine settimana non è previsto il passaggio di perturbazioni organizzate, ma nonostante ciò non mancheranno annuvolamenti accompagnati da sporadiche piogge, più che altro sabato sul versante tirrenico e ligure. Le temperature faranno registrare valori nel complesso vicini alla norma o leggermente al di sopra.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì cielo in gran parte nuvoloso, a eccezione del Piemonte, alta Lombardia, Alpi orientali e alta pianura veneto-friulana, dove prevarranno le schiarite. Saranno possibili locali piogge o rovesci lungo il versante tirrenico, sul Levante ligure, in Calabria e in Puglia. Nella prossima notte si formeranno nebbie, in particolare sulla pianura piemontese e sull’alta pianura lombardo-veneta. Temperature massime in aumento al Centro-Sud, quasi stazionarie nelle altre regioni. Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi da Sud tra lo Ionio e il basso Adriatico. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA compreso tra 75 e 80).

Previsioni meteo per sabato. Sabato cielo ancora nuvoloso su regioni tirreniche, Liguria, Emilia Romagna e alto Adriatico, ma con soltanto qualche sporadica pioggia, soprattutto su Levante ligure, Toscana, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Maggiori schiarite nel resto del Paese, ma con probabile formazione di nebbia nelle ore più fredde sulla Pianura Padana centro-occidentale. Temperature in leggero rialzo al Centro-Nord, quasi stazionarie al Sud e sulle Isole. Sarà possibile ancora qualche debole gelata nei fondovalle alpini e in Piemonte. Venti di Libeccio in rinforzo, soprattutto sul basso Ligure.

