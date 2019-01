Weekend dell'Epifania con temperature in aumento

Una massa di aria fredda di origine artica dopo avere raggiunto la penisola balcanica si è spinta fino all’Italia sospinta da forti correnti da nord o nord-est. Gli effetti di questa irruzione sono più evidenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre le regioni settentrionali, in particolari quelle di Nordovest, risultano protette dall’arco alpino. dopo avere raggiunto la penisola balcanica si è spinta fino all’Italia sospinta da forti correnti da nord o nord-est. Gli effetti di questa irruzione sono più evidenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle, mentre le regioni settentrionali, in particolari quelle di, risultano protette dall’arco alpino.

Foto iStock/Getty Images



Nel fine settimana assisteremo ad un’attenuazione delle correnti gelide che verranno temporaneamente sostituite da flussi di aria più tiepida in arrivo dal Mediterraneo occidentale. È atteso quindi un rialzo delle temperature un po’ dappertutto nei valori diurni di sabato e domenica anche nelle minime, specie al Centrosud.

La domenica, giornata dell’Epifania, sarà in generale abbastanza soleggiata con annuvolamenti più significativi su Alpi orientali, al Sud, sulla Sicilia e sull’ovest della Sardegna. Saranno possibili deboli nevicate sul nord dell’Alto Adige, deboli piogge sparse sulla Puglia, nel nord della Sicilia e sulla bassa Calabria. Le temperature aumenteranno ancora quasi dappertutto: cessa l’ondata di freddo su tutte le regioni. Venti moderati settentrionali sulla Puglia e sulla Sicilia, in prevalenza deboli al Centronord con qualche rinforzo di Foehn nelle aree alpine. , sarà in generale abbastanza soleggiata con annuvolamenti più significativi su Alpi orientali, al Sud, sullae sull’ovest della. Saranno possibili deboli nevicate sul nord dell’, deboli piogge sparse sulla, nel nord della Sicilia e sulla bassa. Le temperature aumenteranno ancora quasi dappertutto:. Venti moderati settentrionali sullae sulla Sicilia, in prevalenza deboli al Centronord con qualche rinforzo di Foehn nelle aree alpine.

All’inizio della prossima settimana un nuovo nucleo di aria gelida diretta verso i Balcani dovrebbe lambire solo marginalmente le nostre regioni adriatiche e quelle meridionali, specie la Puglia. Al momento non si prevedono fenomeni particolarmente significativi; in particolare al Centronord proseguirà questo lungo periodo caratterizzato da scarsissime precipitazioni. Seguite i nostri aggiornamenti per ulteriori dettagli.