Weekend con tempo stabile e clima caldo per la stagione

In questa ultima parte della settimana il rinforzo dell’alta pressione terrà lontane le perturbazioni e garantirà prevalenza di tempo bello e stabile. Anche sabato ci attende un tempo in prevalenza soleggiato, con pochi innocui passaggi nuvolosi. Domenica correnti più umide, provenienti da sudovest, raggiungeranno la nostra Penisola, favorendo così un generale moderato aumento della nuvolosità che però, nel complesso, non sarà associato a piogge. Le prossime giornate saranno anche caratterizzate da temperature piuttosto miti, con massime al di sopra della media stagionale, e specie nel weekend al Centro-Sud e Isole si toccheranno ancora punte di 26-27 gradi.

Previsioni meteo per sabato. Sabato al mattino cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni; qualche banco di nebbia, in rapido dissolvimento, su pianure del Nord e valli del Centro. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità su Liguria, Lombardia, Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna, comunque senza piogge; sempre tanto sole altrove. Temperature minime in lieve diminuzione al Centro-Sud e sull’Emilia Romagna con valori all’alba anche sotto 10 gradi al Nord. Massime stazionarie o in lieve aumento, diffusamente oltre 20 gradi, con punte fino a 26-28 gradi al Sud e sulle Isole maggiori. Venti deboli, ma con tendenza a un rinforzo dello Scirocco attorno alla Sardegna). La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità alto in tutta Italia (IdA 85-90).

Previsioni meteo per domenica. Domenica giornata ancora nel complesso tranquilla ma con tendenza a una maggiore nuvolosità al Centro-Nord e in Sardegna, specie nel settore ligure, al Centro e all’estremo Nordest. Non si esclude qualche occasionale piovasco o pioviggine sulla Liguria centrale. Temperature in rialzo nei valori minimi nelle aree più nuvolose del Centro-Nord e in Sardegna. Massime senza variazioni di rilievo: punte di 27-28 gradi sulla Sardegna occidentale, favorite da venti di Scirocco che soffieranno fino a moderati intorno all’isola, sull’alto Tirreno e sul Ligure.

Foto iStock/Getty Images