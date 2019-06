Weekend con tanto sole e caldo africano al Centro-Sud

Da mercoledì cominceranno a farsi sentire gli effetti dell’Anticiclone Nord-Africano, che nella seconda parte della settimana consoliderà la sua presenza sul Centro-Sud, dove quindi è attesa la prima vera ondata di caldo intenso di questa stagione. Direttamente investite dall’aria sahariana saranno soprattutto le regioni del Sud e le Isole Maggiori dove, a partire da venerdì, il termometro potrebbe raggiungere picchi vicino ai 35 gradi. Il Nord invece rimarrà ai margini dell’area influenzata dall’alta pressione, più esposto a infiltrazioni di aria umida, che renderanno l’atmosfera più instabile e il clima più afoso. In questi giorni le code delle perturbazioni atlantiche, in movimento al di là delle Alpi, lambiranno le regioni settentrionali favorendo lo sviluppo di temporali sia lungo le Alpi, in forma più occasionale nelle pianure adiacenti del Nord-Ovest.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images

Venerdì giornata di tempo soleggiato e caldo su quasi tutta l’Italia. Nuvolosità significativa è prevista solo sull’estremo Nordovest, accompagnata da qualche rovescio sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, più sensibile sulle isole e sulle regioni tirreniche. In Sardegna localmente i valori potrebbero toccare o superare i 35 gradi. Venti: moderati di scirocco sulla Sardegna e sui bacini di ponente. Nel weekend prevarrà il sole su tutte le regioni italiane e il clima risulterà particolarmente caldo, soprattutto al Centro-Sud e isole. Sabato cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni: non si prevedono precipitazioni di rilievo. Tempo prevalentemente soleggiato anche domenica con l’eccezione dell’estremo Nord-Ovest. Saranno infatti possibili rovesci o temporali in Piemonte, specie lungo le Alpi, e sul nord della Lombardia. Nei primi giorni della prossima settimana l’ondata di caldo potrebbe invece estendersi a tutte le regioni.