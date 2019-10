Weekend con sole e temperature sopra le medie

La prima decade di ottobre prosegue nel segno della grande variabilità meteorologica e con repentini sbalzi termici, ma in un contesto climatico per molti più in linea con l’inizio dell’autunno. L’Italia infatti resta in balia di veloci perturbazioni: tra una che se ne sta andando (la n. 3) e un’altra (la n. 4) che raggiungerà mercoledì le regioni del Nord, si inserisce una breve fase di tempo più stabile e soleggiato attesa per la giornata di martedì. La perturbazione in arrivo a metà settimana mostra ancora alcune incertezze: gli effetti più rilevanti in termini di piogge e temporali dovrebbero limitarsi alle regioni settentrionali, risultando così molto più marginale l’eventuale coinvolgimento del Centrosud nella giornata di giovedì.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images

Giovedì alternanza tra sole e nuvole in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia Meridionale, Calabria e Sicilia, in prevalenza soleggiato altrove. Al mattino qualche piovasco su Appennino Settentrionale e Messinese; nel pomeriggio isoalti scrosci di pioggia su Marche, Salento e Calabria. Temperature massime in rialzo al Nord. Negli ultimi tre giorni della settimana si assisterà a una rimonta dell’alta pressione di matrice sub-tropicale, che assicurerà una fase di tempo ovunque stabile e prevalentemente soleggiato che dovrebbe accompagnarci almeno fino al fine settimana. Questo campo di alta pressione sarà accompagnato da una massa d’aria mite, che determinerà temperature leggermente superiori alla norma su tutto il Paese.