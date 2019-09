Weekend con sole e clima mite

Sarà un fine settimana dal tempo nel complesso discreto, con l’alta pressione che terrà lontane le piogge (salvo qualche pioviggine sul Ligure orientale e all’estremo Nord-Est), senza tuttavia impedire a umide correnti occidentali di raggiungere il nostro Paese e causare quindi temporanei annuvolamenti del cielo al Nord e sul versante tirrenico. Le temperature saranno insolitamente miti, al di sopra delle medie stagionali, senza però sconfinare verso valori tipici dell’estate, fatta eccezione per Sicilia e Sardegna dove sono possibili punte a sfiorare i 30 gradi.

Previsioni meteo per sabato. Sabato alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord e medio versante tirrenico, con piogge deboli e isolate sul Friuli e inizialmente anche su Levante ligure, alta Toscana, Venezia Giulia e alto Veneto; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature senza grandi variazioni e in generale leggermente oltre le medie stagionali. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA medio al Centro-Nord pari a 80-85, alto al Sud pari a 90).

Previsioni meteo per domenica. Domenica nubi basse potranno interessare le Venezie e, in forma più localizzata, il settore ligure e quello tirrenico. Qualche piovasco a ridosso delle Prealpi friulane e, dalla sera, tra il Levante ligure e l’alta Toscana. I venti saranno deboli e le temperature non subiranno grandi variazioni: i valori saranno compresi in generale fra i 25 e i 28 gradi, con locali punte vicine ai 30 gradi sulle Isole Maggiori; al Nord valori leggermente più bassi rispetto al resto d’Italia, ma pur sempre oltre la media con punte di 24-27 gradi.

