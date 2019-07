Weekend con sole e caldo in aumento

In quest’ultima parte della settimana l’alta pressione tenderà a consolidarsi gradualmente sul Mediterraneo centro-occidentale, garantendo sull’Italia giornate tipicamente estive con prevalenza di sole, temperature in linea con le medie, anche se in graduale crescita, e qualche temporale sui monti, specialmente sulle Alpi ancora lambite dalle correnti più instabili che interessano l’Europa centrale. Da lunedì si attende una nuova espansione del promontorio anticiclonico di matrice africana che punterà decisamente verso l’Europa centro-occidentale e l’Italia, dando avvio a una nuova ondata di caldo intenso con temperature che, nel corso della settimana, potranno facilmente raggiungere e superare i 35 gradi toccando punte di 37-38 gradi. Si tratterà di un caldo da moderato a localmente intenso senza raggiungere livelli estremi come quelli sperimentati a fine giugno. Le zone più calde saranno il Nordovest, la Val Padana, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Infatti mercoledì le regioni adriatiche e quelle meridionali potrebbero essere raggiunte da moderati venti settentrionali provenienti dai Balcani in grado di attenuare il caldo e riportare le temperature su livelli estivi normali per il periodo.

Previsioni meteo per sabato. Un po’ di nuvole sulle zone alpine, dove nel pomeriggio si formerà anche qualche temporale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime quasi ovunque in lieve aumento e in generale comprese tra 28 e 32 gradi, con qualche punta di 33 gradi al Nord.

Domenica altra giornata all’insegna di una prevalenza di sole, specie lontano dai monti. Locale instabilità ancora possibile lungo le Alpi, specie quelle orientali, con qualche breve e isolato rovescio o temporale pomeridiano. Temperature in ulteriore aumento, con valori che cominciano a diventare oltre la norma, prime punte a sfiorare i 35°C Ancora ventoso per venti orientali nel Canale di Sardegna.

Foto iStock/Getty images